Brexit news: Liz Truss accusée de «bévue» majeure – une erreur en petits caractères pourrait coûter 35 milliards £ | Politique | Nouvelles

La secrétaire au Commerce fantôme du Labour, Emily Thornberry, a déclaré que les clauses incluses dans les accords commerciaux de reconduction avec 23 pays, dont le Canada, la Suisse, la Norvège et Singapour, excluent les fabricants bénéficiant d’allégements fiscaux de port franc. Elle a affirmé que les entreprises profitant des nouvelles zones de port franc à l’aéroport d’East Midlands, Felixstowe & Harwich, Humber, Liverpool City Region, Plymouth & South Devon, Solent, Thames et Teesside seront désormais obligées de payer d’éventuels tarifs élevés sur les exportations vers ces pays.

Mme Truss a signé près de deux douzaines d’accords commerciaux de reconduction dans le but de réduire les répercussions financières du Brexit et de permettre aux entreprises de profiter du commerce sans droits de douane dont elles disposaient avant que le Royaume-Uni ne quitte l’Union européenne.

Mais les ministres du commerce sont accusés de ne pas avoir supprimé les «interdictions d’exemption de droits» contenues dans ces accords selon lesquelles les entreprises d’État qui n’ont pas payé de droits sur leurs importations ne peuvent pas profiter des tarifs avantageux sur leurs exportations.

Mme Thornberry a déclaré: «Quand j’ai récemment demandé à Liz Truss ce qu’elle faisait pour promouvoir les nouveaux sports gratuits du pays, on m’a répondu qu’il s’agissait d’une ‘politique intérieure’ et non de quelque chose sur lequel son ministère se concentrait, et maintenant je crains que nous voient le coût de cette inattention.

«En novembre dernier, lorsque le Trésor a sollicité des candidatures pour son nouveau programme de freeports, les petits caractères ont mis en garde les soumissionnaires potentiels des clauses d’interdiction contenues dans plusieurs accords commerciaux de continuité que le ministère du Commerce avait signés au cours des deux années précédentes.

«Mais malgré cet avertissement, Liz Truss a continué à signer des accords commerciaux avec 10 autres pays contenant les mêmes clauses, y compris des marchés clés comme le Canada, Singapour et le Mexique.

«Il aurait fallu une heure de discussion et un coup de plume pour expliquer la politique de freeports du Royaume-Uni aux négociateurs de ces pays et supprimer les clauses d’interdiction de ces accords, et je ne peux pas comprendre pourquoi Liz Truss n’a pas fait cela.

«À première vue, cela ressemble à une bévue catastrophique de la part d’une ministre coincée dans son silo, et par conséquent, je crains que les fabricants des villes et des régions de notre pays qui ont réussi à soumissionner pour obtenir le statut de freeport risquent de passer à côté. sur l’accès aux marchés clés.

«J’ai écrit à Liz Truss pour lui demander de clarifier la situation, et si elle doit être corrigée, je l’ai exhortée à retourner immédiatement à la table des négociations avec ces 23 pays et à faire supprimer ces clauses avant que les ports francs britanniques n’entrent en vigueur plus tard. cette année.”

Mais un porte-parole du gouvernement britannique a riposté à ces affirmations et a déclaré: «Il n’y a pas d’erreur et il n’est pas rare que les accords de libre-échange contiennent ces dispositions.

«Les entreprises ne seront pas exclues des marchés avec lesquels nous avons négocié des accords de libre-échange. Elles bénéficieront à la fois de notre programme de libre-échange et également des ports francs, qui offrent des allégements fiscaux, des restrictions de planification plus simples et des importations moins chères.

«Lorsque ces dispositions s’appliquent, les entreprises peuvent choisir de bénéficier soit de la ristourne de droits, soit des taux préférentiels au titre de l’accord de libre-échange – à condition qu’elles satisfassent au critère des règles d’origine prévu par cet accord – en fonction de ce qui leur convient le mieux.»

SUIVEZ CI-DESSOUS POUR LES MISES À JOUR EN DIRECT: