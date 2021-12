Brexit news : Liz Truss devrait-elle utiliser un nouveau rôle pour faire pression sur l’UE et déclencher l’article 16 ? VOTER | Politique | Des nouvelles

Il a été révélé que Lord Frost avait démissionné dans une lettre au Premier ministre Boris Johnson ce week-end après avoir fait part au gouvernement de « préoccupations concernant la direction actuelle des déplacements » à la lumière de Covid et a averti M. Johnson « de ne pas être tenté par le type de mesures coercitives que nous ont vu ailleurs ». Un responsable a déclaré que le départ de Lord Frost était venu « totalement à l’improviste », mais a admis qu’il avait des « frustrations sur divers fronts », notamment la décision de Downing Street d’abandonner la ligne rouge du Royaume-Uni sur la Cour européenne de justice opérant en Irlande du Nord.

En réponse, un responsable de l’UE a déclaré au Guardian : « J’espère que le nouveau négociateur sera plus pragmatique, faisant de bonnes relations avec l’UE et ses États membres une priorité sur la poursuite d’un Brexit pur et antagoniste – nous ne retenons pas notre souffle. . «

David Bannerman, ancien député européen conservateur de l’Est de l’Angleterre, a laissé entendre que Liz Truss adopterait une approche dure dans les négociations sur le Brexit et pourrait déclencher l’article 16.

Il a dit à propos de la nomination : « Ne vous attendez pas à un affaiblissement de la ligne du Protocole. L’article 16 fait signe.

La nomination de Mme Truss a été « notée » sur Twitter par Maroš Šefčovič, son homologue de l’UE.

« Mon équipe et moi continuerons de coopérer avec le Royaume-Uni dans le même esprit constructif sur toutes les tâches importantes à venir, y compris le protocole sur l’Irlande/l’Irlande du Nord », a-t-il déclaré.

Mme Truss restera ministre des Affaires étrangères et ajoutera les négociations sur le Brexit à sa liste de responsabilités ministérielles qui comprend le développement international, les femmes et l’égalité.

Compte tenu de son portefeuille étendu, les commentateurs politiques se sont demandé combien de temps elle devra consacrer aux négociations.

Mais ses fans à Whitehall verront cette décision comme une autre victoire pour Mme Truss, après un an de négociations commerciales fructueuses.

Selon les classements conservateurs à domicile, la ministre des Affaires étrangères Liz Truss a été le membre le plus satisfaisant du Cabinet pendant 12 mois stupéfiants et a été présentée comme un futur chef de parti.

Bien que Mme Truss ait soutenu Remain lors du référendum européen de 2016, elle a depuis travaillé sur des accords commerciaux post-Brexit en tant que secrétaire au Commerce international et serait idéologiquement alignée sur Lord Frost en ce qui concerne les négociations en Irlande du Nord.

À la mi-octobre, M. Šefčovič a conclu un compromis avec Lord Frost et a accepté de réduire de 80 % les contrôles sur les marchandises, ce qui signifie que les produits britanniques «à faible risque» comme les viandes réfrigérées et les médicaments pourraient être vendus en Irlande du Nord sans contrôles rigoureux.

Mais il a refusé de bouger sur les pouvoirs de la Cour européenne de justice en Irlande du Nord et a averti que la demande pourrait coûter à la nation son accès au marché unique européen.

Si Liz Truss décide de déclencher l’article 16, le Royaume-Uni et l’UE entameront immédiatement des pourparlers par le biais d’un comité conjoint pour trouver d’urgence « une solution communément acceptable ».

Le Royaume-Uni serait également en mesure de promulguer immédiatement des mesures de sauvegarde pour adapter le passage commercial en Irlande du Nord, mais généralement, les mesures ne peuvent être mises en place qu’un mois après le déclenchement de l’article.

Mais l’UE pourrait également prendre des « mesures de rééquilibrage proportionnées » pour garantir que les droits en vertu du Protocole restent équilibrés – ce qui serait probablement contesté.

