Le ministre des Affaires étrangères est arrivé dimanche en Malaisie dans le cadre d’un effort post-Brexit visant à renforcer les liens avec les dirigeants au-delà de l’Europe. En mission pour renforcer les « relations économiques et de sécurité » de la Grande-Bretagne avec la région indo-pacifique, elle se rendra ensuite en Thaïlande et en Indonésie.

Mme Truss a eu des entretiens avec Ismail Sabri, le neuvième Premier ministre de Malaisie ; Saifuddin Abdullah, ministre des Affaires étrangères, et le ministre principal Hishammuddin Hussein.

Comme prévu, les pourparlers ont porté sur une « plus grande collaboration technologique », un sujet sur lequel Mme Truss s’est penchée avant le voyage.

Mme Truss a déclaré: « Nous nous concentrons sur les opportunités du futur, telles que la technologie. »

Elle a ajouté: « La révolution numérique ne s’accélérant qu’à la suite de la pandémie, nous voulons nous associer à des partenaires partageant les mêmes idées pour former une coalition de révolutionnaires technologiques. »

Ils ont également discuté de l’approfondissement des « liens économiques », y compris l’intention du Royaume-Uni de rejoindre l’Accord global et progressif de partenariat transpacifique (CPTPP), un groupe de libre-échange, sans libre circulation des personnes, formé par l’Australie, le Brunéi Darussalam, le Canada, le Chili. , Japon, Malaisie, Mexique, Pérou, Nouvelle-Zélande, Singapour et Vietnam.

Mme Truss a entamé le processus d’adhésion à l’accord au cours de son rôle de secrétaire au Commerce international.

Aujourd’hui, en tant que ministre des Affaires étrangères, elle fait des progrès sur ce dont elle a jeté les bases.

Les initiés disent que la tournée de Truss en Asie du Sud-Est, qui intervient assez tôt dans son mandat, démontre l’importance qu’elle porte à la région à un moment où les relations du Royaume-Uni avec l’UE sont fragiles.

Mme Truss, qui a souligné que l’Indonésie, et non l’Allemagne, sera la quatrième plus grande économie du monde d’ici 2050, a clairement indiqué qu’elle voyait un grand potentiel dans la revitalisation des liens avec les nations et les régions au-delà de l’Europe.

Elle a souligné que le Brexit avait donné au Royaume-Uni l’indépendance nécessaire pour entretenir ses relations avec les économies à la croissance la plus rapide du monde, car elles étaient jusqu’à présent « sous-alimentées ».

Truss a déclaré dans un communiqué avant la tournée: « Je veux positionner la Grande-Bretagne là où se trouve la croissance future et réfléchir à qui seront nos principaux partenaires en 2050 et au-delà.

« L’Asie du Sud-Est sera le moteur de l’économie mondiale et je veux que la Grande-Bretagne en fasse partie, en améliorant nos relations économiques et sécuritaires avec la région pour refléter son importance croissante.

« Des liens plus profonds sont gagnant-gagnant, offrant des emplois et des opportunités aux Britanniques tout en garantissant un Indo-Pacifique ouvert, sûr et prospère.

« Travailler avec des partenaires clés de l’Asie du Sud-Est nous aidera à promouvoir la liberté et la démocratie à travers le monde. »

Cela survient à un moment critique pour les relations entre le Royaume-Uni et l’UE, avec une perspective accrue de déclenchement par le Royaume-Uni de l’article 16 et d’une guerre commerciale entre les deux parties.