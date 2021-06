Brexit news: Liz Truss envisage un énorme accord commercial entre six pays – d’une valeur de millions | Politique | Nouvelles

in

Le commissaire britannique au commerce en Afrique a déclaré que le Royaume-Uni tisserait des liens plus étroits avec les pays africains dans les années à venir à la suite d’un accord historique signé avec le Kenya. Le Royaume-Uni a signé un accord commercial avec le Kenya en décembre 2020 pour garantir que toutes les entreprises opérant au Kenya puissent continuer à bénéficier d’un accès en franchise de droits au marché britannique.

L’année dernière, les principales importations de marchandises au Royaume-Uni en provenance du Kenya étaient le thé, le café et les épices (121 millions de livres sterling); légumes (79 millions de livres sterling); et des arbres et des plantes vivants, principalement des fleurs (54 millions de livres sterling).

Mais Emma Wade Smith a déclaré que cet accord pourrait être étendu dans un proche avenir à l’ensemble des États de la Communauté de l’Afrique de l’Est (EAC).

L’EAC comprend six pays de la région des Grands Lacs africains en Afrique de l’Est et comprend le Burundi, le Kenya, le Rwanda, le Soudan du Sud, la Tanzanie et l’Ouganda.

Elle a déclaré à Express.co.uk : « Notre objectif ultime est de parvenir à un accord régional global entre le Royaume-Uni et l’ensemble de l’EAC.





Le commerce du Royaume-Uni avec l’Afrique dans son ensemble est évalué à 12,5 milliards de livres sterling tout au long de 2020 malgré la pandémie de COVID-19 et Mme Smith a déclaré qu’elle s’attendait à ce que ce nombre augmente.

Elle a ajouté: “Avec l’économie britannique qui devrait rebondir fortement en 2021 et l’économie africaine qui devrait également connaître une croissance économique positive cette année, je suis optimiste que nous pouvons revenir rapidement pour voir plus d’échanges entre nous dans les mois à venir.”

Le chef du commerce a également réaffirmé l’engagement de la Grande-Bretagne à investir en Afrique, affirmant que le Royaume-Uni veut être “le partenaire d’investissement de choix de l’Afrique”.

Des sources du Département du commerce international ont déclaré qu’un accord potentiel avec l’EAC pourrait valoir au moins 1 milliard de livres sterling et relier certaines des économies “à développement rapide” du continent.

Le Premier ministre Boris Johnson s’est entretenu avec le président égyptien Abdel Fattah el-Sisi la semaine dernière avec Downing Street, affirmant que le commerce était un domaine politique qui bénéficie d’une “bonne coopération”.

Cela survient après que M. Johnson a accueilli 16 chefs d’État africains, ce qui a abouti à des accords commerciaux à travers le continent d’une valeur de 15 milliards de livres sterling lors du sommet UK-Africa Investment l’année dernière.

L’Afrique ne représente que 2,5% du commerce du Royaume-Uni, mais l’Afrique du Sud et le Nigeria, les deux plus grandes économies du continent, représentent 60% de l’ensemble des relations commerciales entre le Royaume-Uni et l’Afrique.

Les biens communs qui sont exportés d’Afrique comprennent les métaux précieux, les fruits et les noix.