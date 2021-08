Brexit news: Liz Truss envisage un mini-accord commercial avec l’Inde avant un prix de 23 milliards de livres sterling pour la Grande-Bretagne | Politique | Nouvelles

in

Le ministre indien du Commerce, Piyush Goyal, a déclaré que les négociations sur un ALE de 23 milliards de livres sterling avec le Royaume-Uni « progressaient bien », les deux parties « se parlant ». une récolte précoce si possible.

Le plan de « récolte précoce » de M. Goyal serait un précurseur d’un ALE qui verrait les barrières tarifaires abaissées sur un ensemble limité de marchandises.

Dans le cadre d’un accord de récolte précoce, soutenu par les responsables commerciaux britanniques, les tarifs pourraient être réduits sur des produits comme le whisky écossais avant qu’un accord complet ne soit en place.

Pour les producteurs indiens, des articles comme le riz pourraient avoir un meilleur accès au marché britannique.

M. Goyal a ajouté : « Au lieu d’essayer de traiter 11 000 lignes, nous pouvons examiner les domaines de leur intérêt immédiat et notre intérêt immédiat ; conclure un accord de récolte précoce et continuer à négocier sur le reste de l’accord.

M. Goyal a fait des signes positifs sur les pourparlers avec la Grande-Bretagne avant l’Union européenne.

Selon Express.co.uk, New Delhi s’attend à ce qu’un accord soit conclu avec le Royaume-Uni avant l’Union européenne en raison du processus de négociation.

M. Goyal a déclaré que les discussions avec Bruxelles “pourraient prendre plus de temps” car il s’agit d’un groupe de 27 membres, mais a également exprimé des inquiétudes quant à la volonté de Bruxelles de conclure un accord.

Le commerce bilatéral avec l’Inde était évalué à 23 milliards de livres sterling en 2019, la secrétaire au Commerce international Liz Truss affirmant qu’un accord stimulerait les exportations britanniques grâce à des tarifs plus bas et à des opportunités d’investissement accrues dans de multiples secteurs de services et de produits.

Des initiés du gouvernement britannique ont déclaré que les pourparlers avec l’Inde “avançaient bien” dans la phase de pré-négociation d’un ALE (accord de libre-échange).

Mais une source proche de Mme Truss a déclaré que le Royaume-Uni était “désireux” de conclure un accord intérimaire ou spécialisé.

Ils ont ajouté à cette publication : « Si nous pouvons obtenir un accord intérimaire, cela serait bénéfique pour les deux pays, en particulier pour le Brexit en Grande-Bretagne. »

Les ministres entreprennent également une consultation de 14 semaines sur un futur accord commercial avec l’Inde, sollicitant l’avis du public et des entreprises.

Depuis la fin de sa sortie de l’Union européenne à la fin de l’année dernière, Boris Johnson et Mme Truss ont tenu à conclure des accords commerciaux et poursuivent notamment des relations avec les pays de la région indo-pacifique.