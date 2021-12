Brexit news: Liz Truss est soutenue pour éclipser son prédécesseur avec une étape clé dans les discussions amères de l’UE | Politique | Des nouvelles

La semaine dernière, Lord Frost a démissionné en raison de « préoccupations concernant la direction actuelle du voyage ». Il a depuis été annoncé que la ministre des Affaires étrangères Liz Truss reprendrait son mandat en tant que ministre du Brexit.

Écrivant sur son nouveau rôle, Mujtaba Rahman, chercheur principal au LSE European Institute, a déclaré que Liz Truss serait « un peu plus positive » que son prédécesseur.

Elle a déclaré: « A priori, aucun changement (elle ne peut pas avoir l’air plus douce que les partisans de la ligne dure de Frost tory), mais le sentiment à Westminster est qu’elle sera un peu plus positive et essaiera de résoudre le problème de NI au cours de la nouvelle année.

« Quand Truss parle de relations constructives avec l’UE, elle le pense probablement. »

Elle a ajouté: « Frost ne l’a pas fait. »

Cela est intervenu après que Mme Truss a fait une déclaration lors de son premier appel avec Maros Sefcovic sur les relations entre le Royaume-Uni et l’UE.

Dans sa déclaration, elle a réitéré la menace de Lord Frost de déclencher l’article 16, mais a noté que « la préférence du Royaume-Uni reste de parvenir à une solution convenue » avec l’UE.

Elle a déclaré: « Nous voulons une relation constructive avec l’UE, soutenue par le commerce et notre croyance commune en la liberté et la démocratie.

« Résoudre les problèmes actuels est essentiel pour libérer ce potentiel.

Après l’annonce des nouvelles responsabilités de Mme Truss, le vice-président de la Commission européenne, Maros Sefcovic, a déclaré qu’il espérait poursuivre les négociations avec Mme Truss dans le « même esprit constructif ».

Il a tweeté : « Je prends note de la nomination de @trussliz en tant que coprésident du comité mixte et du conseil de partenariat.

« Mon équipe et moi continuerons de coopérer avec le Royaume-Uni dans le même esprit constructif sur toutes les tâches importantes à venir, y compris le protocole sur l’Irlande/l’Irlande du Nord. »

Mme Truss est très populaire au sein du parti conservateur, s’étant classée n ° 1 dans les «indices de satisfaction» dans un sondage de la maison conservatrice auprès des membres du parti, devant le secrétaire à la Défense Ben Wallace, Lord Frost, Jacob Rees-Mogg et le chancelier Rishi Sunak.

Le ministre irlandais des Affaires étrangères Simon Coveney – qui a critiqué l’approche britannique des négociations avec l’UE – a salué cette nomination, déclarant : « J’ai bien travaillé avec Liz auparavant dans l’agriculture et plus récemment dans les affaires étrangères.

« J’ai hâte de travailler avec elle maintenant sur le Brexit. Beaucoup de travail à venir, mais des progrès sont réalisables dans la nouvelle année. »

Dans sa lettre de démission, Lord Frost a déclaré que c’était l’introduction de mesures contre les coronavirus du plan B, y compris la mise en œuvre des laissez-passer Covid, qui avait motivé sa décision.

Il a également déclaré qu’il était devenu désillusionné par les hausses d’impôts et le coût des politiques de zéro net.