Brexit news : Liz Truss forme une armée de chefs commerciaux pour assurer le boom économique britannique | Politique | Nouvelles

Le secrétaire au Commerce international a nommé deux délégués commerciaux de Sa Majesté pour stimuler le commerce britannique à travers le continent. Les deux rôles, qui peuvent payer jusqu’à 120 000 £ par an, joueront un rôle crucial pour attirer les investissements étrangers et aider les entreprises britanniques à saisir les opportunités d’exportation dans toute l’Europe et l’Asie centrale.

Les ministres ont déclaré que les deux chefs du commerce dirigeraient un effort gouvernemental coordonné à l’étranger pour promouvoir le commerce britannique, créant des emplois et de la prospérité pour l’économie britannique.

Mme Truss a déclaré : « En tant que nation commerçante indépendante, nos relations avec notre partenaire commercial le plus proche, l’Europe et l’Asie centrale, restent extrêmement importantes.

“Nous travaillons dur pour promouvoir la Grande-Bretagne comme une destination d’investissement de premier plan – en particulier dans les secteurs d’avenir comme la science, la technologie et l’économie verte – et aider les exportateurs britanniques à accéder à de nouveaux marchés.”

Kenan Poleo, qui cherchera à créer des opportunités commerciales en Europe de l’Est et en Asie centrale, a ajouté : « Les pays de cette région dynamique continuent de diversifier leurs économies dans des domaines où le Royaume-Uni excelle, tels que la technologie et la croissance propre.

« Ma priorité sera d’aider les entreprises britanniques à saisir les opportunités qu’offre cette diversification grâce au dialogue et à la collaboration autour de l’accès au marché, de l’innovation et des principaux défis mondiaux que nous partageons.

« Avec le PIB par habitant de la région qui devrait maintenir sa trajectoire ascendante dans un avenir prévisible, mes équipes sont prêtes à guider les entreprises sur la façon de renforcer leurs horizons d’investissement et d’exportation vers ces marchés passionnants et en croissance. »

M. Barton, qui dirigera les opportunités pour l’Europe, a ajouté : « La ratification de l’accord de commerce et de coopération entre le Royaume-Uni et l’UE, ainsi que de nouveaux accords de libre-échange avec d’autres pays européens, constitue une base solide pour de nouvelles opportunités.

Cela intervient alors que les ministres ont déclaré que l’Europe représentait la moitié des exportations britanniques et est la plus grande source d’investissements étrangers du pays.

Les ministres ont procédé à cette nomination à la suite d’une année commerciale solide entre les deux pays en 2020 d’une valeur de plus d’un milliard de livres sterling et de plus de 180 millions de livres sterling d’accords commerciaux.

Mme Hoey, ancienne ministre de l’ancien Premier ministre Tony Blair, a déclaré que le Royaume-Uni pouvait désormais chercher à conclure des accords commerciaux durables et mutuellement avantageux avec des pays extérieurs à l’Union européenne après avoir rompu ses liens avec le bloc.