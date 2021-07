Brexit news : Liz Truss salue un nouveau programme commercial alors que le Royaume-Uni se libère des entraves de l’UE | Politique | Nouvelles

Le gouvernement dévoilera lundi une consultation sur de nouvelles règles qui, selon lui, offriront aux comtés un moyen de sortir de la pauvreté – ainsi qu’un coup de pouce aux entreprises et aux consommateurs britanniques dans le cadre d’une stratégie rendue possible par la suppression des règles et réglementations de l’UE. Le système commercial des pays en développement (DCTS) s’appliquerait actuellement à 70 pays éligibles et comprendrait des améliorations telles que des tarifs plus bas et des règles d’origine plus simples pour les pays cherchant à exporter des marchandises vers la Grande-Bretagne.

Le programme permettra aux pays de diversifier leurs exportations et de développer leur économie, tandis que les ménages et les entreprises britanniques bénéficieront de prix plus bas et d’un choix plus large.

Mme Truss a déclaré : « Le commerce habilite fondamentalement les gens et a fait plus que n’importe quelle politique dans l’histoire pour sortir des millions de personnes dans le monde de la pauvreté.

« Maintenant que le Royaume-Uni est une nation commerçante indépendante, nous avons une énorme opportunité de faire les choses différemment, en adoptant une approche plus libérale et favorable au commerce qui conduit à la croissance et aux opportunités. »

Elle a expliqué : « Des pays comme le Bangladesh et le Vietnam ont prouvé qu’il est possible d’améliorer le niveau de vie grâce au commerce, et notre nouveau système commercial pour les pays en développement aidera les autres à faire de même.

Le Royaume-Uni gère actuellement un programme similaire transféré de l’UE.

Cependant, en tant que nation commerçante indépendante, elle sera désormais en mesure d’adopter une approche plus généreuse et favorable à la croissance du commerce avec les pays en développement.

Le Bangladesh et le Vietnam ont déjà montré que l’augmentation du commerce grâce à des programmes similaires les a aidés à développer leur économie, à améliorer leur niveau de vie et à réduire la pauvreté.

Les exportations du Vietnam vers le Royaume-Uni ont plus que triplé entre 2009 et 2019.

Au cours de cette période, le pays a atteint un taux de croissance moyen de plus de six pour cent, tandis que les taux de pauvreté sont passés de plus de 20 pour cent en 2010 à environ 5,9 pour cent en 2020.

Les importations totales du Royaume-Uni en provenance du Bangladesh ont plus que doublé entre 2009 et 2019, période au cours de laquelle le pays a atteint un taux de croissance moyen de 6,6%.

Les taux d’extrême pauvreté ont diminué de plus de moitié entre 1991 et 2016/17.

Le gouvernement a étudié des programmes au Canada, aux États-Unis, au Japon et dans l’UE avant d’élaborer une approche qui, selon lui, reprend certains des éléments les plus solides de chacun et s’appuie sur eux.

La consultation dure huit semaines et sollicite le point de vue de tous les secteurs de la société, allant des entreprises, des membres du public, des groupes de la société civile, des consommateurs, des associations, des gouvernements partenaires et de toute autre partie intéressée.

Les points de vue seront également sollicités auprès d’entreprises et de parties prenantes ayant un intérêt à travers le monde.

Le UK Developing Countries Trading Scheme s’appliquera à 47 pays du cadre des pays les moins avancés (LDCF) et à 23 autres pays classés par la Banque mondiale comme pays à faible revenu et à revenu intermédiaire de la tranche inférieure.

D’autres pays à faible revenu et à revenu intermédiaire de la tranche inférieure ne sont pas inclus dans le programme car ils bénéficient de conditions préférentielles offertes par les accords de libre-échange avec le Royaume-Uni.