Brexit news : Liz Truss s’approche d’un méga accord commercial de 5 milliards de livres sterling sur le Brexit avec Israël | Politique | Nouvelles

Des pourparlers entre les responsables commerciaux de Londres et de Jérusalem ont lieu alors que la secrétaire au Commerce international Liz Truss a tenu une réunion bilatérale avec la ministre israélienne de l’Économie Orna Barbivai. Avant la signature d’un accord, Mme Truss a dirigé une délégation commerciale qui comprenait Lord Austin of Dudley, envoyé commercial du Premier ministre, en Israël la semaine dernière.

Mme Truss a dirigé une série d’événements de branding et de promotion impliquant un navire de la Royal Navy pour montrer la “puissance et la force” d’un “Global Brexit Britain”, selon des responsables.

Le ministre a déclaré qu’un accord commercial donnerait aux secteurs britanniques de la technologie, du numérique et des données un grand coup de pouce avec le pays du Moyen-Orient une économie de services hautement développée.

Mme Truss a ajouté: “Ensemble, nous travaillerons à éliminer les obstacles au commerce entre les pays et à promouvoir un accord de libre-échange avancé qui soutient l’emploi et stimule la croissance.”

Jérusalem, quant à elle, a exprimé une forte préférence pour une direction du commerce électronique dans un futur accord suite à l’élection du nouveau Premier ministre Naftali Bennett.

Mais Orna Barbibai, ministre israélienne de l’Économie et de l’Industrie, a déclaré que Mme Truss était une « femme impressionnante ».

Elle a ajouté : « Truss a une attitude très positive envers l’État d’Israël, le considère comme un centre d’innovation mondial et comprend parfaitement l’importance des relations économiques et commerciales entre les deux pays.

Ohad Cohen, directeur de l’administration du commerce extérieur au ministère israélien du Commerce, de l’Industrie et du Travail, a ajouté : « Le Royaume-Uni est un partenaire commercial très important pour Israël – et le plus grand d’Europe.

“Nous sommes heureux de voir que malgré le Brexit, la plupart des échanges commerciaux entre les deux pays se déroulent sans heurts.”

Les chiffres du Département des affaires internationales ont révélé que le commerce de biens et de services entre le Royaume-Uni et Israël s’élevait à 3,9 milliards de livres sterling en 2017.

Du côté israélien, le ministère du Commerce, de l’Industrie et du Travail a déclaré que le volume des échanges de biens et de services en 2020 entre Israël et le Royaume-Uni était d’environ 6,5 milliards de livres sterling.