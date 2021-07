Brexit news: Liz Truss se rend aux États-Unis pour des négociations commerciales historiques d’une valeur de 120 milliards de livres sterling | Politique | Nouvelles

Au cours de son voyage de cinq jours, la secrétaire au Commerce international, Mme Truss, rencontrera Mme Tai pour discuter d’une coopération plus étroite pour lutter contre les menaces pesant sur un commerce mondial libre et équitable. Plus précisément, elle se concentrera sur ce qui peut être fait pour lutter contre les pratiques commerciales qui faussent le marché telles que les subventions industrielles et le dumping, ainsi que pour travailler ensemble pour défendre les travailleurs et les entreprises qui respectent les règles contre les pratiques commerciales déloyales.

S’exprimant avant sa réunion, Mme Truss a déclaré: «Je suis en visite aux États-Unis pour tirer parti des progrès que nous avons déjà réalisés dans la lutte contre les pratiques de distorsion du marché qui menacent les progrès et la prospérité futurs que nous pouvons réaliser dans le monde grâce à des moyens libres et équitables. Commerce.

« Les travailleurs au Royaume-Uni et aux États-Unis ont souffert lorsque leurs produits sont injustement sous-cotés. Nous devons travailler avec nos amis et alliés aux États-Unis pour protéger la libre entreprise contre des pratiques telles que les subventions industrielles et le vol de propriété intellectuelle, qui donnent une mauvaise réputation au commerce.

« Le commerce entre le Royaume-Uni et les États-Unis soutenant plus d’un million d’emplois dans les deux pays, il y a une raison évidente de travailler ensemble pour approfondir nos liens commerciaux et d’investissement et mieux reconstruire. Ensemble, nous pouvons nous appuyer sur nos références en tant que deux grandes nations innovantes et saisir cette opportunité pour façonner l’avenir du commerce numérique. »

Après ses discussions avec Mme Tai, Mme Truss se rendra ensuite sur la côte ouest, qui abrite certaines des plus grandes entreprises technologiques du monde, afin de promouvoir le Royaume-Uni en tant que destination d’investissement de premier plan avant le Sommet mondial de l’investissement d’octobre.

Elle rencontrera également des entreprises et des investisseurs pour discuter des opportunités de croissance des deux côtés de l’Atlantique, et discutera avec les principaux démocrates et l’industrie technologique de la manière dont un futur accord de libre-échange entre le Royaume-Uni et les États-Unis peut établir des «règles de référence» sur le commerce numérique.

Le commerce numérique a contribué à environ 151 milliards de livres sterling à l’économie britannique en 2019.

JUST IN: L’accord du Royaume-Uni avec l’Inde porte déjà ses fruits, déclare Truss

Les exportations totales du Royaume-Uni vers les États-Unis se sont élevées à 120 milliards de livres sterling en 2020.

Le Royaume-Uni et les États-Unis ont entamé des pourparlers sur un accord de libre-échange bilatéral post-Brexit alors que l’ancien président Donald Trump était en poste.

Cependant, aucun accord n’a pu être trouvé avant que Joe Biden n’entre à la Maison Blanche en janvier, après avoir battu M. Trump lors de l’élection présidentielle de novembre.

M. Biden et le Premier ministre britannique Boris Johnson ont signé une nouvelle charte de l’Atlantique visant à renforcer les liens commerciaux lors du sommet du G7 du mois dernier à Cornwall.

Et la visite de Mme Truss intervient dans le sillage de la récente résolution du différend Airbus-Boeing, garantissant la suspension des tarifs préjudiciables, suscitant l’espoir d’une coopération future.

Une déclaration de Mme Tai le 21 juin a déclaré : « La conclusion d’un accord avec le Royaume-Uni pour enfin mettre derrière nous les différends concernant les gros aéronefs civils est un grand pas en avant pour notre relation spéciale.

«Je tiens à remercier la secrétaire Truss pour son partenariat pendant que nous travaillions à faire franchir la ligne d’arrivée à cet accord.

“C’est un modèle sur lequel nous pouvons nous appuyer pour assurer une concurrence loyale et relever les défis communs de la Chine et d’autres économies non de marché.”

Elle a ajouté : « Notre succès cette semaine montre que les démocraties peuvent produire des résultats et s’unir pour façonner des politiques commerciales qui élèvent les travailleurs, les personnes et les communautés qui sont souvent négligés.

“Cette approche centrée sur les travailleurs guidera nos efforts pour résoudre d’autres problèmes commerciaux entre les États-Unis et le Royaume-Uni, et j’ai hâte de travailler en étroite collaboration avec le ministre Truss dans les mois à venir.”