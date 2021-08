Brexit news : Liz Truss suscite la joie alors qu’elle conclut l’accord post-échange avec la Nouvelle-Zélande | Politique | Nouvelles

Les lecteurs d’Express.co.uk ont ​​félicité la secrétaire au Commerce alors qu’elle s’efforce de finaliser un accord avec le pays du Commonwealth “dans les semaines à venir”. Le commerce entre le Royaume-Uni et la Nouvelle-Zélande s’élevait à 2,3 milliards de livres sterling l’année dernière, selon les données du gouvernement, avec un potentiel d’augmentation suite à un accord bilatéral, ont déclaré des responsables.

L’accord pourrait entraîner une baisse des prix des produits néo-zélandais, y compris le vin.

Commentant ce site Web, un lecteur a déclaré: “Gardez-les à venir Liz. Le vin néo-zélandais moins cher signifie qu’il n’est pas nécessaire d’acheter cette boue de l’UE.”

Un autre a écrit: “Liz Truss tient la promesse du Brexit et de la Grande-Bretagne mondiale. Cela fait peur à l’UE et à ses partisans.”

Un troisième a posté: “Excellentes nouvelles, bravo à la victoire de Liz Brexit.”

Un autre a commenté : « Une dépendance réduite à l’égard de l’UE est la réponse à un avenir meilleur de la Grande-Bretagne. Continuez comme ça. Ignorez les pessimistes et les opposants. Moins le Royaume-Uni a à voir avec l’UE, mieux c’est.

Un cinquième a ajouté: “Bravo Liz…….”

Mais certains lecteurs avaient une opinion différente, avec un seul écrit : “Pas un seul accord que nous avons conclu n’est meilleur que ceux que nous avons eus en tant que membres de l’UE. Certains sont pires.”

Mme Truss a déclaré que son équipe travaillait “24 heures sur 24” pour finaliser l’accord avec la Nouvelle-Zélande.

“Un accord refléterait ces idéaux et serait gagnant-gagnant pour les deux pays.

“Ce serait également une étape importante vers notre adhésion au CPTPP (Accord global et progressif pour le partenariat transpacifique), aidant le Royaume-Uni à accéder à 11 des économies les plus grandes et les plus dynamiques du monde dans la région du Pacifique et ouvrant les portes à des marchés à travers le monde.”

Un accord de libre-échange post-Brexit pourrait entraîner une baisse des prix du vin néo-zélandais, y compris le sauvignon blanc et le pinot noir, qui sont actuellement frappés de tarifs allant jusqu’à 20 pence par bouteille.

Le prix des pommes et du miel de Manuka pourrait également être réduit, avec plus de 42 millions de livres sterling de fruits importés de Nouvelle-Zélande en 2020 et plus de 32 millions de livres sterling de miel importé, malgré des droits de douane de 8% et 16% respectivement.

Les tarifs associés pourraient être supprimés dans le cadre d’un accord de libre-échange, a déclaré le gouvernement.

Les responsables ont déclaré que de “bons progrès” avaient été réalisés après la fin du sixième cycle de négociations commerciales avec Wellington le mois dernier, alors que la confiance grandissait quant à la conclusion d’un accord.