Brexit news : l’obsession d’Emmanuel Macron pour le Brexit ignore que l’Allemagne « profite » | Politique | Nouvelles

Gavin Mortimer a affirmé que la nation de la chancelière Angela Merkel « exploitait cruellement » le « besoin » de la France depuis des années. Cela n’a fait qu’augmenter à mesure que le poids financier de l’Allemagne est devenu de plus en plus grand.

Bizarrement, M. Macron est resté « entiché » de son partenaire européen – bien qu’il « profite » économiquement de son pays pendant des décennies.

Écrivant dans le Spectator, M. Mortimer a insisté sur le fait que beaucoup en France sont conscients de ce déséquilibre.

Il a également insisté sur le fait qu’il était peu probable que le fait d’exprimer continuellement son mépris pour le Brexit et le gouvernement de Boris Johnson lui remportent de nombreux votes lors de l’élection présidentielle de l’année prochaine.

« En tant que Britannique vivant en France, je n’ai jamais ressenti d’animosité à propos du Brexit, de la pêche ou des sous-marins », écrit-il.

LIRE LA SUITE : « Pourquoi ne pouvez-vous pas accepter le Brexit ? » L’UE et la France détruites au Royaume-Uni

Il a poursuivi en disant que les relations entre les deux pays de l’UE sont aussi déséquilibrées que la « relation spéciale » du Royaume-Uni avec les États-Unis.

Affirmant que les médias français en étaient parfaitement conscients, il a suggéré que le président français en tire un capital politique avant le scrutin critique qu’il pourrait perdre face à la leader d’extrême droite du Rassemblement national, Marine Le Pen.

Il a déclaré : « Plus tôt cette année, le magazine d’actualité Marianne a consacré un numéro à la façon dont l’Allemagne a profité de l’avantage économique de la France au fil des décennies.

« Le mois dernier, un autre hebdomadaire, Le Point, a publié un éditorial déclarant qu’il était temps que la France reprenne le contrôle de l’Allemagne et mette fin à l’illusion du couple franco-allemand (un couple auquel seule la France croit) et à la fascination névrotique de l’élite française pour l’Allemagne ».

« Il a cité de nombreux exemples de ce qu’il a appelé la « politique strictement égoïste » de l’Allemagne, y compris leur torpillage en 2012 de la fusion de 45 milliards de dollars (40 milliards de livres sterling) entre EADS, la plus grande entreprise aérospatiale d’Europe, et le britannique BAE Systems qui aurait créé une société aérospatiale et groupe de défense pour rivaliser avec Boeing.

« La France a soutenu la fusion mais elle a été rejetée par son co-partenaire EADS car Angela Merkel considérait que ce serait mauvais pour l’industrie allemande.

« À cette occasion, il n’y a pas eu de crise de colère de la part de la France, contrairement à la réponse de Macron à l’accord de défense AUKUS du mois dernier (entre les États-Unis, le Royaume-Uni et l’Australie).

« Plus tôt cette semaine, Macron a annoncé un plan d’investissement de 30 milliards d’euros (25 milliards de livres sterling) pour faire de la France un leader mondial de l’innovation d’ici 2030.

« C’était typique de Macron : plein de visions audacieuses et d’affirmations confiantes.

« Mais s’il veut vraiment « réindustrialiser » son pays, il devra d’abord mettre fin à la relation unilatérale de la France avec l’Allemagne. »

Bien qu’il soit l’éléphant dans la salle, M. Mortimer a déclaré qu’il était « peu probable » que M. Macron soit confronté au problème.

Il a ajouté : « Macron aura-t-il le courage de tenir tête à la chancelière ?

« C’est peu probable. Il a été formé dans la pensée de groupe de l’ENA où les diplômés pensent que l’Allemagne n’est qu’une force pour le bien en Europe. Le Brexit Britain, en revanche, sera toujours le méchant. »