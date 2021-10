Brexit news : Lord Adonis compare le Brexit à l’apaisement – Il ne comprend TOUJOURS pas ! | Politique | Nouvelles

Le président d’Euromove, la plus grande organisation pro-européenne du Royaume-Uni, a fait la comparaison dans un tweet à ses 158,3 000 abonnés vendredi après-midi. La réponse de M. Adonis est intervenue après avoir cité la publication d’un autre utilisateur de 2019.

Dans un article datant de juillet il y a deux ans, l’utilisateur @uk_domain_names écrit qu’il avait interrogé des gens sur leurs préoccupations en ce qui concerne le Brexit.

Datant d’avant le départ de la Grande-Bretagne du bloc commercial, il note que parmi les « plus de 1800 réponses » qu’il a reçues, beaucoup ont fait part de leurs inquiétudes concernant la perte d’emplois et le déclin de l’économie.

Son tweet se lit comme suit : « J’ai récemment demandé aux gens quelle était leur principale préoccupation concernant le Brexit, et j’ai reçu plus de 1800 (!) réponses. Voici une compilation des réponses…

« L’ÉCONOMIE – Choc économique à court terme, Dommages économiques à long terme, Pertes d’emplois, Perte d’accords commerciaux existants, Effondrement de la livre. »

L’utilisateur – dont la biographie le décrit comme l’auteur de « Slaying Brexit Unicorns », qui, selon lui, est un titre démystifiant « la catastrophe via des faits, des statistiques et un humour de potence » – a également suivi son tweet initial avec d’autres préoccupations soulevées à l’époque.

Cette liste comprend les pénuries alimentaires, la perte de liberté et de mouvement et un écart grandissant entre les riches et les pauvres.

Lord Adonis a ensuite utilisé cette liste pour comparer le Brexit à l’apaisement, se demandant si une politique pire avait été observée depuis les années trente.

L’europhile a également fait référence au fait que Boris Johnson avait parlé avec le Premier ministre polonais des ingérences de la Cour européenne de justice plus tôt dans la journée.

LIRE LA SUITE: Boris tient un appel téléphonique avec le Premier ministre polonais alors que l’UE panique face à la menace Polexit

@ChrisChrisatrdg a cité le tweet de M. Adonis et a écrit: « Tellement vrai et nous devons chercher à rejoindre l’UE. »

Alors que @rocourt62 a décrit la situation comme « préoccupante » après qu’un certain nombre de problèmes soulevés sur la liste en 2019 semblent s’être concrétisés.

Ils ont écrit : « C’est très préoccupant et triste que ce soit là où nous en sommes en tant que pays maintenant. »

Un autre utilisateur – @sportmarketing1 – a répondu au tweet et a critiqué ceux qui avaient voté pour le Brexit et ceux « qui continuent maintenant de le soutenir ».

Cela survient après que l’ancien ministre du Cabinet Lord Adonis a été accusé d’avoir « propagé un mensonge malveillant » dans des publications sur les réseaux sociaux qui attaquaient ses pairs pour le déversement d’eaux usées brutes dans les rivières et la mer.

Plus tôt dans la journée, Lord Zac Goldsmith a appelé M. Adonis en déclarant: « Au cours de dizaines de tweets, il essayait de faire le sien, avouons-le pas toujours équilibré, les abonnés Twitter, croyez quelque chose à propos de moi et du gouvernement qui n’est tout simplement pas vrai et qu’il sait être faux.

« En suggérant que nous aidions les entreprises à polluer nos eaux plus facilement, il répandait une inversion grotesque de la vérité. »

Il a ensuite ajouté: « Dans ce débat sur les eaux usées, il s’est absolument recouvert de la substance et donc honte à lui. »