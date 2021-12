Brexit news : Lord Adonis renouvelle ses appels à une union européenne plus étroite après le départ de Frost | Politique | Des nouvelles

Lord Adonis a affirmé que le ministre du Brexit, Lord Frost, avait démissionné de son poste en raison de son incapacité à parvenir à un compromis avec l’Union européenne sur l’Irlande du Nord. Les deux parties sont en négociations depuis des mois après que le Royaume-Uni a déploré les perturbations économiques que connaît le pays. S’adressant à LBC, le pair travailliste a déclaré: « La solution pour la Grande-Bretagne est de rejoindre l’union douanière et le marché unique.

« C’est à cause de cette impossibilité que Lord Frost a démissionné. Il mène ces négociations maintenant sans interruption depuis l’été.

« Et il a été impossible de résoudre le problème parce que vous ne pouvez pas avoir en même temps l’Irlande du Nord dans l’union douanière et le marché unique, appliquant un ensemble de règles commerciales, la Grande-Bretagne opérant à partir du marché unique et l’union douanière, appliquant un autre ensemble de règles commerciales.

« Et ne pas avoir de contrôles douaniers et de bureaucratie entre les deux. »

Lord Adonis a poursuivi : » Effectivement, cela a été le talon d’Achille du Brexit dès le début en 2016.

« L’accord du Vendredi saint exige qu’il y ait une frontière complètement ouverte, probablement entre le nord et le sud de l’Irlande, ce qui n’est tout simplement pas compatible avec la sortie de la Grande-Bretagne du marché unique et de l’union douanière.

« Lord Frost, plutôt que de résoudre ces problèmes, parce qu’il est un Brexiteer extrême, il a choisi de s’éloigner et, bien sûr, il a laissé Boris Johnson tenir le bébé.

« Et ce que Boris Johnson doit maintenant faire, c’est adopter une position pragmatique, et la position pragmatique doit être de négocier un nouvel accord de commerce et de coopération avec l’UE qui inclue quelque chose de différent du marché unique et de l’union douanière. »

Il a ajouté: « Il pourrait faire quelque chose qui le rende politiquement plus facile pour lui de s’en sortir, mais nous devons à nouveau entrer dans une relation ouverte et non bureaucratique avec l’UE. »

Dans une lettre à Boris Johnson, Lord Frost a déclaré qu’il avait décidé de démissionner « avec effet immédiat » après que la nouvelle de sa décision de partir en janvier est devenue publique.

Lord Frost a écrit : « J’ai dirigé notre processus de sortie de l’UE pendant les deux ans et demi depuis que vous êtes devenu Premier ministre. Au cours de ces années, nous avons restauré la liberté et l’indépendance du Royaume-Uni en tant que pays et entamé le processus de construction d’une nouvelle relation avec le Royaume-Uni. Ce sera une tâche à long terme.

« C’est pourquoi nous avons convenu plus tôt ce mois-ci que je passerais à autre chose en janvier et que je passerais le relais à d’autres pour gérer notre future relation avec l’UE.

« Il est décevant que ce plan soit devenu public ce soir et dans les circonstances, je pense qu’il est juste que j’écrive pour me retirer avec effet immédiat. »

Le démission de Lord Frost exerce davantage de pression sur M. Johnson, qui a déjà subi potentiellement sa pire semaine politique depuis qu’il est devenu Premier ministre avec une rébellion géante de l’arrière-ban, la perte d’un ancien siège sûr des conservateurs et des allégations persistantes concernant des fêtes à Whitehall pendant les restrictions de verrouillage.

En Irlande du Nord, le départ du chef du DUP, Sir Jeffrey Donaldson, était un mauvais signe pour l’engagement de M. Johnson à supprimer la frontière avec la mer d’Irlande.

Sir Jeffrey a déclaré : « Ce gouvernement est distrait par des conflits internes et Lord Frost était frustré sur plusieurs fronts.

« Nous souhaitons bonne chance à David. Nous avons entretenu une relation solide avec lui et son équipe, mais cela soulève des questions plus sérieuses pour le Premier ministre et son approche du protocole NI. »

La cheffe adjointe du parti travailliste, Angela Rayner, a déclaré que la nouvelle montrait « un gouvernement dans le chaos total juste au moment où le pays fait face à quelques semaines incertaines ».

Elle a tweeté : « BorisJohnson n’est pas à la hauteur. Nous méritons mieux que cette bouffonnerie. »