Brexit news : Lord Adonis salue le “grand pas en avant” dans la campagne pour forcer le retour dans l’UE | Royaume-Uni | Nouvelles

La victoire aux élections partielles sur les conservateurs dans la circonscription de Chesham et Amersham a été saluée par Lord Adonis comme un changement radical d’attitude. Lors de l’élection partielle du 17 juin, la candidate libérale démocrate Sarah Green a obtenu 56,7% des voix et le candidat conservateur Peter Fleet était à la traîne avec 35,5%. Le président du Mouvement européen du Royaume-Uni, Lord Adonis, faisait référence à la victoire surprise des libéraux-démocrates aux élections partielles de Chesham et Amersham lorsqu’il a tweeté : « La campagne pour rejoindre l’UE vient de faire un grand pas en avant après les élections partielles d’hier soir. .”

Cependant, certains analystes affirment que les électeurs ont été influencés par les libéraux-démocrates lors des élections partielles en raison de problèmes locaux plutôt que du Brexit.

L’un des principaux problèmes débattus lors de l’élection partielle était le projet du gouvernement de construire la nouvelle liaison ferroviaire HS2 à travers les collines de Chiltern.

D’autres analystes soulignent des sentiments plus profonds, en raison du fait que la libérale démocrate Sarah Green a obtenu une majorité de 8 028, ce qui a renversé un siège détenu par les conservateurs depuis 1974.

Le gourou des sondages, le professeur John Curtice, a réagi à la victoire de Chesham et d’Amersham en soulignant que la plupart des citoyens de la circonscription ont voté pour rester dans l’UE.

S’adressant à l’émission Today de BBC Radio 4, il a déclaré: “Le résultat a été une combinaison de l’inclinaison de la circonscription à rester et d’un certain nombre de problèmes locaux, HS2, planification.”

Il a ajouté: “Les électeurs travaillistes, qui sont bien sûr la majorité des électeurs du reste, étaient assez heureux de passer aux libéraux-démocrates.”

Lord Adonis a été ridiculisé en suggérant qu’il réagissait de manière excessive après la victoire des libéraux démocrates de Chesham et d’Amersham.

Un abonné Twitter de Lord Adonis a répondu par un tweet sarcastique et a déclaré: “Oui, les Lib Dems qui passent de 11 à 12 sièges vont faire toute la différence.

Cependant, un abonné Twitter de Lord Adonis l’a soutenu et a déclaré: “Absolument raison Andrew.

« Le vent a définitivement commencé à tourner.

“La réalité allait toujours finir par s’enclencher.”

Après la victoire, le chef des libéraux démocrates, Sir Ed Davey, a déclaré que la victoire de son parti dans le Buckinghamshire avait envoyé une “onde de choc dans la politique britannique”.

Le chef des libéraux démocrates a déclaré qu’il s’agissait d’une victoire “record” et qu’elle faisait partie d’une tendance à battre les conservateurs dans le sud.

Il a déclaré qu’il s’agissait du début d’une tendance et a souligné les récents gains des élections locales pour les libéraux-démocrates dans l’Oxfordshire, le Cambridgeshire, le Hertfordshire, le Surrey et le Wiltshire.

M. Davey, s’adressant à l’émission Today de la BBC, a déclaré: “Les gens ont l’impression que les conservateurs sont déconnectés, ils n’écoutent pas des endroits comme celui-ci, ils les prennent pour acquis.”

Le Parti conservateur a expliqué que sa perte était due au fait que « les élections partielles sont toujours difficiles pour le parti au pouvoir » à gagner.

La présidente conservatrice Amanda Milling a déclaré que “le travail commence maintenant pour montrer comment ce sont les conservateurs qui peuvent répondre aux priorités du peuple et regagner leur soutien”.