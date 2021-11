Le reste ardent a simplement écrit « rejoindre » à côté d’un retweet d’un sondage Savanta Com Res qui a déclaré qu’une majorité de Britanniques voterait désormais pour réintégrer l’UE. Il a affirmé que si un référendum avait lieu demain, 53% des personnes voteraient en faveur de rejoindre le bloc tandis que 47% choisiraient de rester en dehors.

Le journaliste politique Stephen Bush a rapidement répondu aux commentaires du pair travailliste.

Il a tweeté en plaisantant : « Salut, c’est l’Élysée ? Oui, c’est le Premier ministre Whittome (le plus jeune député du Royaume-Uni) ici.

« Nous aimerions rejoindre l’UE. Oui, près de la moitié du pays est toujours engagé dans le Brexit.

« Oui, le Parti conservateur est toujours le principal parti d’opposition. Pourquoi, oui, nous tiendrons.

Le sondage représente une hausse de quatre points pour rester par rapport au référendum de 2016 – lorsque le Royaume-Uni a soutenu le départ de 52% à 48%.

L’enquête auprès de 2 231 adultes britanniques a eu lieu entre le 5 et le 7 novembre.

En analysant les résultats, Chris Hopkins, directeur de la recherche politique chez Savanta ComRes, a déclaré que la forte augmentation du nombre d’adultes britanniques souhaitant désormais rejoindre l’UE montre qu’un certain nombre de problèmes liés au Brexit au cours des derniers mois commencent maintenant à faire des ravages.

Il a averti que le niveau élevé de soutien parmi les jeunes électeurs pour rejoindre l’UE, ainsi que le pourcentage élevé de ceux qui soutiendraient désormais un référendum, « indiquent que l’histoire du Brexit ne va pas disparaître de sitôt ».

M. Hopkins a déclaré: « Cinq ans après le référendum sur le Brexit, ce sondage suggère un pays également divisé, mais avec un élan en faveur d’une majorité qui voterait désormais pour rejoindre l’UE.

« En effet, une augmentation de quatre points depuis juin de ceux qui disent qu’ils voteraient pour redevenir membre est frappante.

« Cela indique que des problèmes tels que des chaînes d’approvisionnement perturbées et des querelles avec d’autres dirigeants européens au sujet de la pêche et des vaccins peuvent avoir été résolus, bien que les résultats soient toujours à la fine pointe de la technologie.

M. Hopkins a ajouté: « Bien que beaucoup pensent que le problème est mieux réglé, les niveaux élevés de soutien à la réadhésion parmi les jeunes électeurs, ainsi que la proportion importante de ceux qui soutiendraient un tel référendum en premier lieu, indiquent que l’histoire du Brexit ne va pas disparaître de sitôt.

« Et, si cela devait se produire, tous les regards seront tournés vers ceux qui n’ont pas voté en 2016 et les électeurs plus jeunes qui n’en ont peut-être pas eu l’occasion, qui sont tous deux très favorables à ce que le Royaume-Uni redevienne membre. »