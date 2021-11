Brexit news : Lord Frost doit IMMÉDIATEMENT jeter le gant de l’article 16 à l’UE | Politique | Nouvelles

Un énorme 91,7% (11 788) a soutenu les appels au secrétaire du Brexit à mettre à exécution ses menaces de déclencher la clause qui suspendrait unilatéralement certains aspects de l’accord de retrait de l’UE. Il s’agit du protocole d’Irlande du Nord qui a effectivement laissé la province dans le marché unique de l’UE – créant des contrôles entre elle et le reste du Royaume-Uni.

Surnommée la « frontière de la mer d’Irlande », cela a indigné sa communauté unioniste et a conduit à plusieurs nuits d’émeutes.

L’UE et le Royaume-Uni ont tenu de nombreuses réunions de haut niveau dans le but d’éviter le déclenchement de la clause.

Cependant, Lord Frost et Boris Johnson ont tous deux déclaré publiquement que les offres actuelles présentées par l’UE pour modifier le protocole existant ne correspondaient pas à ce qu’ils jugeaient acceptable.

Une demande clé est la fin de la surveillance de la Cour européenne de justice sur l’Irlande du Nord – une ligne rouge pour les deux parties.

En plus des milliers de personnes qui ont voté, des centaines ont commenté la querelle politique de plus en plus amère.

UKU is toast a écrit : « Frost n’est pas en mesure de remettre quoi que ce soit à l’UE, en particulier une extension. Ce sont eux qui décident, pas lui.

« Tout ce qu’il essaie de faire, c’est de se donner une ‘extension’. Cela porte le nom de bluff.

Ted Soudan a écrit : « Johnson et Frost ont tergiversé pendant trop longtemps.

« Cela continue d’affaiblir la position du Royaume-Uni.

« S’il vous plaît, donnez-nous des dirigeants avec du cran. Supprimons Johnson et Frost et remplaçons-les par Liz Truss qui semble avoir plus de détermination vis-à-vis de l’UE que Johnson et Frost réunis.

Pendant ce temps, l’utilisateur Will-l am Not a fait rage: « Déclenchez l’article 16.

« Assez de faire ces claquettes avec l’UE.

« Plus nous laissons cette danse durer, plus nous avons l’air faible ! Il suffit d’aller à l’OMC (règles de l’Organisation mondiale du commerce) et d’en finir avec ça et ensuite. »

La semaine dernière, Lord Frost s’est entretenu avec son homologue européen Marcos Sefcovic sur le protocole.

Une source de Whitehall a déclaré plus tard qu’il n’y avait aucune garantie que même si la soi-disant «option nucléaire» était prise, cela résoudrait le problème.

Ils ont déclaré au Times : « Le déclenchement de l’article 16 ne résout pas les problèmes auxquels nous sommes confrontés.

« Même si nous devions le faire, nous serions finalement obligés de revenir autour de la table. »

Lord Frost souhaite que les pourparlers mettent fin à une « nouvelle phase plus intensive » permettant à « l’espace » britannique et européen de faire des compromis.

Un responsable de la Commission a déclaré : « Il y a eu des progrès dans les discussions.

« Si le Royaume-Uni veut que ces discussions réussissent, la mesure majeure que nous avons prise doit être réciproque.

« Le Royaume-Uni veut que nous nous engagions dans des pourparlers intensifs et nous en sommes heureux.

« Mais le Royaume-Uni doit faire un pas vers nous. Nous prendrons le temps nécessaire.