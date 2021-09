Brexit news : Lord Frost envoie un avertissement à l’UE concernant le protocole d’Irlande du Nord | Royaume-Uni | Nouvelles

in

Le ministre du Cabinet Office, qui était auparavant le négociateur en chef de la Grande-Bretagne pour le Brexit, a lancé cet avertissement lors d’une conférence de la British-Irish Association tenue à Oxford. Aux termes du protocole, certains contrôles ont désormais lieu sur les échanges entre l’Irlande du Nord et le reste du Royaume-Uni.

Cela a rendu furieux les syndicalistes, qui soutiennent que cela sape leur identité britannique.

Lord Frost a fait valoir que le protocole est la clé des tensions entre l’UE et le Royaume-Uni et sape une relation potentiellement coopérative.

Dans son discours, Lord Frost a insisté sur le fait que le Royaume-Uni résoudrait les problèmes malgré les menaces de l’UE.

Il a déclaré: “Vous ne devriez avoir aucun doute sur le caractère central de ce problème pour notre politique et pour ce gouvernement.

« Le problème doit être résolu et nous sommes déterminés à le résoudre.

“C’est, comme le Premier ministre l’a clairement indiqué aux alliés lors du sommet du G7, indissociable de notre vision de notre propre intégrité territoriale et de ce qui est le mieux pour l’Irlande du Nord dans les décennies à venir.

“Il est important que tout le monde saisisse l’opportunité, examine les risques de ne pas le faire et agisse de manière constructive.

“Nous sommes absolument prêts à le faire.”

Cependant, certains partisans du Brexit demandent sa suppression totale.

Lord Frost a ajouté : « Les modalités de gouvernance actuelles doivent évoluer pour refléter la réalité qu’il s’agit d’un accord entre deux entités souveraines et autonomes, et non d’une relation de subordination ou d’une relation dans laquelle les règles d’une partie doivent être appliquées mécaniquement par l’autre.

Alors que la Grande-Bretagne a officiellement quitté l’UE en janvier 2020, elle est restée étroitement liée au bloc jusqu’en décembre, pendant la période de transition du Brexit.

À ce stade, le nouvel accord commercial de Boris Johnson sur le Brexit est entré en vigueur, rétablissant le Royaume-Uni en tant que nation commerçante pleinement indépendante.

Cependant, cela contenait également le protocole controversé de l’Irlande du Nord qui a exaspéré les syndicalistes.

Les tensions restent élevées en Irlande du Nord avant les élections législatives, qui doivent avoir lieu en mai prochain.

Lord Frost a exhorté l’UE à apporter des modifications radicales au protocole.

Il a déclaré : « Pour que cela fonctionne, nous devons voir des changements substantiels et significatifs.

«Il va falloir un engagement sérieux avec nos propositions, et en particulier avec les trois domaines qui, selon nous, doivent changer – la circulation des marchandises vers l’Irlande du Nord, les normes pour les marchandises en Irlande du Nord et les dispositions de gouvernance pour réglementer cela.

“Je veux être clair que toute réponse qui évite un engagement sérieux avec ces idées et vise simplement à faire traîner le processus, ne fonctionnera finalement pas pour nous.”