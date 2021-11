Brexit news: Lord Frost est invité à déclencher l’article 16 MAINTENANT alors que les négociations avec l’UE sont au point mort | Politique | Nouvelles

Le secrétaire du Brexit s’est adressé aujourd’hui à la Chambre des Lords au sujet de la position du Royaume-Uni sur le protocole d’Irlande du Nord. Dans cette déclaration, l’homme de 56 ans a déclaré : « À mon avis, ce processus de négociations n’est pas arrivé à son terme.

« Bien que nous discutions depuis près de quatre semaines maintenant, il reste des possibilités que les pourparlers n’ont pas encore sérieusement examinées, y compris de nombreuses approches qui ont été suggérées par le Royaume-Uni.

« Il y a donc plus à faire, et je n’abandonnerai certainement pas ce processus à moins et jusqu’à ce qu’il soit parfaitement clair que rien de plus ne peut être fait.

« Nous n’en sommes certainement pas encore là.

« Si, toutefois, nous atteignons en temps voulu ce point, les garanties de l’article 16 seront notre seule option.

«Nous avons été très clairs à ce sujet depuis juillet, lorsque nous avons clairement indiqué que les tests d’utilisation de l’article 16 étaient déjà passés avec succès.

« Rien de ce qui s’est passé depuis n’a changé cela.

« L’UE, cependant, semble défendre quelque chose de différent pour le moment.

« Ils semblent prétendre qu’il serait tout à fait déraisonnable pour le gouvernement britannique, uniquement, d’utiliser ces dispositions de sauvegarde tout à fait légitimes dans le traité – conçues précisément pour faire face à des situations comme celle actuelle. »

« J’espère que l’UE trouvera sa place dans une discussion raisonnée et si nous devons déclencher l’Art 16, ce ne sera pas faute d’avoir essayé. »

Mark Vipond a fait l’éloge du Brexit Sec en tweetant : « Bien dit, Lord Frost. Cela doit être souligné.

« L’UE est entrée dans la panique, menaçant de représailles et se préparant à une guerre commerciale.

« L’article 16 est là pour une raison ; le moment est peut-être venu de le déclencher, mais votre approche calme vous fait honneur.

D’autres utilisateurs de Twitter ont condamné le déclenchement de l’article 16.

Derek Palmer a tweeté : « Vous et Johnson avez été des acteurs majeurs dans la négociation de cet accord. Posséder!

« Nous ne sommes vraiment pas en mesure de déclencher l’article 16, les conséquences pour le commerce britannique si l’UE débranche la prise sont désastreuses, comme vous le savez bien.

« En outre, le commerce de NI est florissant avec l’Irlande. »