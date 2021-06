Brexit news: Lord Frost expose la preuve que l’UE punit le Royaume-Uni pour le Brexit | Politique | Nouvelles

Dans un appel conjoint, les ministres ont lancé une nouvelle attaque contre le protocole d’Irlande du Nord mis en œuvre dans le cadre de l’accord de retrait de Boris Johnson sur le Brexit. Le couple a reproché à Bruxelles d’avoir introduit une bureaucratie inutile qui avait un impact négatif sur les moyens de subsistance dans la province.

De lourdes formalités administratives ont été introduites pour les marchandises voyageant de la Grande-Bretagne vers l’Irlande du Nord, ce qui, selon l’UE, est nécessaire pour protéger le marché unique.

Il soutient que les marchandises pourraient entrer dans l’UE via l’Irlande du Nord et que des formalités administratives doivent donc être mises en œuvre pour garantir que les marchandises répondent aux normes fixées par Bruxelles.

La dernière intervention de Lord Forst et de M. Lewis précède une réunion du comité mixte Royaume-Uni-UE la semaine prochaine, lorsque la Grande-Bretagne espère persuader la Commission européenne de faire preuve de plus de pragmatisme dans la mise en œuvre des règles du Brexit.

“Nous exhortons l’UE à travailler avec nous pour adopter une approche de bon sens, axée sur les problèmes réels, et non sur l’atténuation des risques qui n’existent pas”, ont écrit Lord Frost et M. Lewis dans un journal de Belfast.

“Ce n’est que s’il est mis en œuvre de manière pragmatique et proportionnée que le Protocole peut soutenir le processus de paix et garantir que le peuple d’Irlande du Nord continue de profiter des avantages de la prospérité et de la stabilité.

“S’il ne le fait pas, alors il ne fonctionne pas.”

Plus tôt cette semaine, Lord Frost s’est rendu en Irlande du Nord pour constater par lui-même l’impact du protocole sur les entreprises et les communautés.

Il s’agissait de sa deuxième visite en moins d’un mois alors qu’il cherche à mieux comprendre les conséquences de l’accord, dont il est en partie responsable d’avoir été le négociateur britannique du Brexit pour le Premier ministre lors de la finalisation de l’accord de retrait.

Marcos Sefcovic, vice-président de la Commission européenne chargé des relations post-Brexit, et Joao Vale de Almeida, ambassadeur de l’UE au Royaume-Uni, ne se sont pas rendus en Irlande du Nord depuis la mise en place du protocole au début de l’année.

Dans son éditorial pour le Belfast Telegraph, Lord Frost a décrit ses conclusions sur son séjour en Irlande du Nord mardi alors qu’il accusait l’UE de placer plus de contrôles sur les marchandises arrivant du Royaume-Uni que du reste du monde.

Il a écrit : « À Foyle Port, la façon dont ils s’adaptent et développent leurs activités, notamment en adoptant les technologies vertes, est particulièrement impressionnante.

« Il amène d’énormes expéditions de produits en vrac du monde entier, chacune ne nécessitant généralement qu’une petite quantité de paperasse et de contrôles ultérieurs.

« En revanche, à Larne, chaque camion de supermarché en provenance de Grande-Bretagne transporte jusqu’à des centaines de gammes de produits différents, chacun avec ses propres documents, que l’UE voudrait voir soumis à des contrôles, même lorsque tous les produits sont clairement destinés aux consommateurs de Irlande du Nord.

“Nous avons tous les deux entendu parler des retards et de la complexité que cela introduit, et des inquiétudes que des problèmes comme celui-ci ont suscitées pour le syndicalisme en général.”

Plus à venir…