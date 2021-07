Brexit news: Lord Frost fait rage contre l’UE alors que le bloc “passe de crise en crise” dans le commerce | Politique | Nouvelles

Mercredi, l’UE a annoncé un certain nombre de solutions pour faciliter la mise en œuvre du protocole, dans le but de résoudre une “guerre des saucisses” tendue et passionnée. En plus d’étendre le délai de grâce sur les viandes réfrigérées, il a modifié ses propres règles pour permettre aux médicaments de continuer à circuler du Royaume-Uni vers l’Irlande du Nord et a renoncé à l’obligation de présenter la carte verte d’assurance automobile pour les conducteurs britanniques.

Mais le ministre du Brexit, s’exprimant aujourd’hui, a affirmé que la solution, qui prolongeait le délai de grâce jusqu’au 30 septembre à partir du 30 juin, n’était qu’un « plâtre collant ».

Il a ajouté : « Le problème est que, même s’il était bon d’avoir conclu cet accord pour éviter le bord de la falaise le 30 juin, ce n’est qu’une infime partie du problème global.

« Il y a une longue liste de problèmes soulevés par la façon dont le protocole a été mis en œuvre.

«Ceci n’en est qu’un, c’était le plus immédiat, nous l’avons résolu pour l’instant. Mais il y a encore beaucoup à faire.”

Lors de sa dernière attaque contre Bruxelles, Lord Frost a déclaré que le gouvernement britannique craignait que l’UE ne fasse “une embardée de date à date et de crise en crise” pour trouver des “corrections de plâtre” qui “ne résolvent jamais le problème sous-jacent”.

Lord Frost a également affirmé que les dirigeants de l’UE se concentraient uniquement sur le « processus » plutôt que sur la résolution des problèmes découlant du protocole.

Les syndicalistes – qui ont manifesté contre le traité Royaume-Uni-UE ces derniers mois – se sont plaints que les termes du protocole séparent l’Irlande du Nord de la Grande-Bretagne et touchent les poches des entreprises, les fournisseurs renonçant à exporter à travers la mer d’Irlande ou faisant face à des contrôles supplémentaires et les coûts pour le faire.

Le protocole vise à éviter une frontière dure avec l’Irlande en maintenant effectivement l’Irlande du Nord dans le marché unique des marchandises de l’UE.

Lord Frost était d’accord avec Sir Jeffery et a souligné au Sunday Telegraph que le soutien au protocole “s’était effondré dans le syndicalisme”.

Il a ajouté : « Les derniers sondages montrent qu’il y a une division 50/50 en Irlande du Nord.

“Ce n’est tout simplement pas une base stable pour continuer. C’est le problème.”