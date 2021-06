Brexit news : Lord Frost lance un avertissement à l’UE ! Les tensions sur le Brexit explosent avant le sommet | Politique | Nouvelles

in

Le ministre du Brexit accueillera le vice-président de la Commission européenne Maro Mar Šefčovič à Londres pour des entretiens face à face au milieu d’une rupture de confiance entre les deux parties. Les frictions concernant la mise en œuvre du Brexit ont tendu les relations entre Londres et Bruxelles, les deux parties accusant l’autre de ne pas respecter ses engagements.

Les problèmes causés par le protocole d’Irlande du Nord depuis le début de l’année domineront les discussions avec Lord Frost appelant l’UE à trouver des “solutions de bon sens”.

Des formalités administratives sont requises pour les marchandises entrant dans la province en provenance de Grande-Bretagne, ce qui cause des problèmes aux entreprises locales et met en colère les syndicalistes.

Les ministres ont déclaré que le protocole n’était pas “durable” dans sa forme actuelle et ont promis de supprimer les mesures actuelles.

Lord Frost a déclaré avant la réunion : « Quand je rencontrerai Maroš Šefčovič plus tard dans la journée, mon message sera clair : le temps presse et des solutions pratiques sont nécessaires maintenant pour que le Protocole fonctionne.

“Notre priorité commune doit être de protéger l’accord de Belfast (vendredi saint) et le processus de paix.

“Je compte sur l’UE pour qu’elle fasse preuve de flexibilité et s’engage dans nos propositions afin que nous puissions trouver des solutions qui jouissent de la confiance de toutes les communautés.”

Les deux parties tiendront un sommet à Admiralty House lors de la première réunion officielle de l’organe mis en place pour superviser les relations post-Brexit.

Plus tôt cette année, le Royaume-Uni a prolongé unilatéralement les délais de grâce pour l’introduction d’une partie des formalités administratives requises par le Protocole.

Les ministres ont déclaré que les mesures étaient temporaires et avaient été mises en place pour protéger l’intégrité du marché intérieur britannique.

Mais l’UE a lancé des poursuites judiciaires contre la Grande-Bretagne en réponse, accusant le gouvernement d’avoir enfreint les termes de l’accord de retrait.

« Ce travail est important. Et il est de plus en plus urgent.

“Ce n’est qu’en faisant des progrès substantiels dans l’ensemble des difficultés que nous pouvons montrer aux habitants d’Irlande du Nord que le protocole peut fonctionner de manière pragmatique, proportionnée et durable – comme cela a toujours été prévu.”

Les responsables ne s’attendent pas à une percée dans les pourparlers lors de la réunion du comité mixte, mais espèrent que cela ouvrira de nouvelles voies de discussions.

Le Royaume-Uni a accusé la Commission européenne d’être lente à s’engager dans des pourparlers pour trouver une solution.

Des sources affirment que plus de 10 articles proposant des moyens potentiels d’atténuer les problèmes ont été soumis à Bruxelles, mais les eurocrates n’ont pas encore répondu officiellement.

À la veille de l’appel, Boris Johnson s’est entretenu au téléphone avec la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, pour exprimer ses propres préoccupations face à l’intransigeance de l’UE sur le protocole.

L’Irlande fait également pression pour que le Royaume-Uni et l’UE trouvent une solution aux frictions causées par le protocole pour aider à reconstruire les relations.

Le Taoiseach irlandais Micheal Martin a déclaré avant la réunion: “Il est important que nous résolvions ces problèmes et que la confiance se renforce entre l’Union européenne et le Royaume-Uni.

“Il est très important que notre confiance se renforce, sinon nous aurons des problèmes et des problèmes persistants.”