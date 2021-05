Brexit news: Lord Frost met le pied à terre dans une lettre furieuse aux nations déconcentrées | Politique | Nouvelles

Dans une lettre aux gouvernements écossais et gallois, il a déclaré que Cardiff et Édimbourg devraient maintenir le Royaume-Uni impliqué dans tous les contacts que les gouvernements décentralisés ont avec les institutions de l’UE. Lord Frost a déclaré qu’ils devraient tenir le «gouvernement britannique informé» du «contenu» de toutes les réunions de hauts fonctionnaires et de ministres avec la Commission européenne et d’autres institutions de l’UE.

Il a dit que c’était parce que le Royaume-Uni avait besoin de mener ses “affaires internationales” efficacement avec Bruxelles et a clairement indiqué qu’il ne voulait pas de contacts secrets.

Les ministres du gouvernement écossais dirigés par le SNP ont déjà écrit à la Commission européenne et ont eu des entretiens réguliers avec des responsables à Bruxelles dans le cadre des négociations commerciales entre Lord Frost et Michel Barnier.

Mais Lord Frost a déclaré dans la lettre qu’il s’attendait à ce que les administrations décentralisées «soutiennent» la position du gouvernement britannique sur les contacts avec la Commission européenne et d’autres organes de l’UE.

Il a poursuivi dans sa lettre: «Maintenant que notre accord de commerce et de coopération avec l’UE a été pleinement ratifié, je voudrais expliquer comment le gouvernement entend travailler avec vous pour garantir sa mise en œuvre effective.

«J’ai vraiment l’intention de le faire sur une base constructive et mutuellement avantageuse.»

La lettre a également été envoyée aux ministres en chef de Jersey, Guernesey et de l’île de Man aux côtés de l’exécutif d’Irlande du Nord.

Lord Frost a également invité le ministre écossais des Affaires étrangères Angus Robertson et le ministre de la Constitution du Pays de Galles Mick Antoniw à un sommet le mois prochain.

M. Frost a déclaré que ses responsables prendraient contact avec les responsables écossais et gallois avant la première réunion conjointe du Conseil de partenariat avec l’UE début juin.

Le Conseil de partenariat mettra en œuvre et supervisera l’accord de libre-échange et ne s’est pas réuni jusqu’à présent.

Lord Frost a déclaré qu’il aimerait se réunir pour «discuter de l’approche du Royaume-Uni» avant la réunion.

Mais le ministre du Cabinet a conclu en disant qu’il contrôlait globalement les «relations du Royaume-Uni avec l’UE».

Donald Cameron MSP, porte-parole de la Constitution conservatrice écossaise et des affaires extérieures, a déclaré: «Au cours des négociations du gouvernement britannique avec l’Union européenne, le gouvernement SNP a tenté de saper les discussions relatives à diverses questions, malgré le fait que le gouvernement britannique dirigeait clairement la négociations au nom des quatre pays d’origine.

“Cela reste le cas alors que nous poursuivons nos relations commerciales en dehors de l’Union européenne.

“La meilleure chance d’obtenir des accords positifs viendra avec un engagement du SNP qu’il travaillera en étroite collaboration avec le gouvernement britannique à l’avenir en relation avec toute discussion avec l’Union européenne.”

Michael Russell, qui a pris sa retraite en tant que secrétaire à la Constitution et aux Affaires extérieures en avril, a eu des réunions régulières avec ses homologues de l’UE et avec les ambassadeurs des États membres.

M. Russell a affirmé que le gouvernement écossais “regrette profondément le fait et les modalités de la sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne”.

Nicola Sturgeon, Premier ministre de l’Écosse, a récemment plaidé auprès des eurocrates en affirmant que l’Écosse était entraînée hors de l’UE contre sa volonté.

Mme Sturgeon a lancé cet appel dans un message désespéré envoyé aux journaux à travers le continent où elle a dit qu’elle espérait que l’Écosse pourrait «vous rejoindre bientôt en tant que partenaire égal alors que nous affrontons ensemble les opportunités et les défis de l’avenir».

Mais, ce soir, le gouvernement écossais a déclaré qu’il pensait qu’il était “dans l’intérêt de tous que l’UE et le Royaume-Uni entretiennent des relations aussi étroites que possible”.

Un porte-parole a ajouté: «Les Ecossais soutiennent massivement le maintien dans l’UE.

«Le gouvernement écossais continuera d’être une voix en faveur d’une coopération mutuellement avantageuse et nous continuerons bien sûr à tout moment de promouvoir les intérêts de l’Écosse.»

Un porte-parole du gouvernement gallois a ajouté: «Nous avons reçu la lettre et nous y répondrons en temps voulu.»

Cela survient après que le ministre du Cabinet a révélé à la Chambre des Lords cette semaine qu’aucun des 24 organes mis en place dans le cadre de l’accord commercial ne s’était jusqu’à présent réuni, mais “la plupart” devaient se réunir avant l’été.

Le député indépendant, le comte de Kinnoull, qui préside la commission des affaires européennes des seigneurs, a souligné que l’accord commercial aurait six mois en juin et a déclaré: “Entendre le manque d’activité est décourageant.”

Il a fait valoir que la gouvernance de l’accord était importante “pour amener les parties à aplanir les problèmes”.

Lord Frost a déclaré: “Je conviens qu’il est extrêmement important que tous les organes créés dans le cadre de l’Accord de commerce et de coopération se réunissent et travaillent efficacement.”

S’il a insisté sur le fait qu’il n’y avait eu “aucun manque d’activité” entre lui et son homologue de l’UE, il a convenu que “cela produira de la stabilité lorsque ces comités fonctionneront correctement”.