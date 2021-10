Brexit news: Lord Frost trouve une faille clé dans un accord détesté pour mettre fin aux critiques du Royaume-Uni | Politique | Nouvelles

Le ministre britannique du Brexit a répondu aux critiques contre la Grande-Bretagne sur sa capacité à tenir parole après avoir signé des accords commerciaux à travers le monde, alors qu’il se bat contre l’UE sur certaines parties de l’accord de retrait.

S’adressant à Politico, Lord Frost a souligné un élément clé du protocole d’Irlande du Nord inclus dans l’accord UE-Royaume-Uni – qui reste le principal point de discorde entre les deux parties – qui prouve que le mécanisme a toujours été conçu pour être flexible et réorganisable. .

Il a déclaré : « Le fait même que le protocole comporte un mécanisme de consentement pour une période de quatre ans a montré que nous reconnaissions qu’il pourrait être nécessaire de renouveler ou autrement consentir à ces arrangements.

« En ce sens, ils ont toujours été un peu provisoires et ouverts à la révision. »

Lord Frost a déclaré que l’Union européenne doit apporter des changements importants s’il doit y avoir un accord sur la partie nord-irlandaise de l’accord de divorce sur le Brexit.

L’UE a proposé mercredi à la Grande-Bretagne un ensemble de mesures visant à faciliter le transit des marchandises vers l’Irlande du Nord.

Frost a clairement indiqué que les propositions de l’UE dans leur état actuel étaient finalement inacceptables, car Londres souhaitait une concession majeure de Bruxelles sur le rôle de surveillance de la Cour de justice en Irlande du Nord, a rapporté Politico.

« Ils en auront besoin si nous voulons trouver une solution, il doit y avoir un changement important si nous voulons obtenir une solution convenue », a déclaré Frost dans une interview avec Politico.

« Tout ce que je peux dire, c’est que la question de la gouvernance doit être abordée sérieusement et si l’UE est disposée à avoir une conversation sur ce sur quoi elle écarte les positions existantes, nous serons évidemment heureux d’avoir cette conversation », a déclaré Lord Frost.

Le Premier ministre Boris Johnson a signé le soi-disant protocole d’Irlande du Nord dans le cadre de son accord sur le Brexit en 2020, mais a depuis fait valoir qu’il avait été convenu à la hâte et ne travaillait plus pour le peuple d’Irlande du Nord.

Lord Frost appelle depuis des mois l’UE à autoriser certaines modifications du protocole afin de faciliter le commerce de certaines marchandises entre la Grande-Bretagne et l’Irlande du Nord.

Le vice-président de la Commission européenne, Maros Sefcovic, a déclaré que les discussions autour du protocole d’Irlande du Nord ne seraient pas une renégociation.

La Commission a présenté des mesures visant à réduire de 80 % les contrôles réglementaires et à réduire considérablement les procédures douanières sur le mouvement des marchandises, en particulier des produits alimentaires et agricoles, entre la Grande-Bretagne et l’île d’Irlande.

M. Sefcovic s’est entretenu jeudi avec les dirigeants politiques d’Irlande du Nord.

Par la suite, il a déclaré qu’il n’avait pas de mandat pour renégocier le protocole.

« Maintenant, nous devrions vraiment faire le dernier kilomètre, travailler de manière constructive avec toutes les propositions que nous avons mises sur la table, les mettre enfin au lit », a-t-il déclaré au programme The View de la BBC en Irlande du Nord.

« Je pense que nous pourrions être dans la dernière ligne droite avec nos propositions sur la table et comme je l’ai dit, essayons de résoudre tous ces problèmes avant Noël parce que je pense que ce serait le meilleur cadeau de Noël que nous puissions offrir au peuple d’Irlande du Nord . »

Cependant, M. Sefcovic a ajouté: « Je n’ai pas de mandat pour renégocier le protocole (…) l’accord de retrait, le protocole et l’accord de commerce et de coopération, nous l’avons signé, nous l’avons ratifié, c’est le droit international et je pense que nous devons le respecter. »

Plus tôt, s’exprimant sur Newsnight de BBC2, l’ambassadeur de l’UE, Joao Vale de Almeida, a déclaré que Bruxelles avait fait « un effort supplémentaire » et ne pouvait pas aller plus loin après les propositions de mercredi.

« Nous sommes allés à la limite de ce que nous pouvons faire pour résoudre les problèmes de l’Irlande du Nord parce que nous nous soucions de l’Irlande du Nord », a-t-il déclaré.

« Ces problèmes ont été causés par le Brexit. »

Il a souligné que l’UE ne peut pas accéder à une demande britannique clé de supprimer le rôle de la Cour européenne de justice (CEJ) dans la supervision du protocole.

« Il n’y a pas de marché unique sans la Cour européenne de justice. C’est l’arbitre du marché unique », a-t-il déclaré.

Lord Frost a précédemment déclaré que le rôle des juges européens était quelque chose que le Royaume-Uni ne pouvait pas accepter.

Le ministre britannique est aujourd’hui à Bruxelles pour rencontrer M. Sefcovic.