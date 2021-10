Brexit news: Lord Frosts dénonce les exigences de l’UE sur le protocole « Pas démocratique! » | Politique | Nouvelles

Lord Forst a qualifié la position de négociation de l’UE sur le protocole d’Irlande du Nord de « antidémocratique » lors d’une grillade sur Sky News. L’ancien négociateur en chef du Royaume-Uni pour le Brexit s’exprimait avant la réponse officielle de l’UE à la demande du Royaume-Uni que le protocole controversé du Brexit soit abandonné et complètement réécrit après seulement deux ans. Lord Frost a averti Bruxelles que les deux parties devaient s’engager dans un « processus de pourparlers intensifs ».

Lord Frost a déclaré à Sky News: « Nous travaillerons très dur pour cela. »

Il a ajouté: « Le problème que nous avons en Irlande du Nord est que le protocole d’Irlande du Nord sape l’accord de Belfast / Vendredi saint, ne le soutient pas, et nous avons avancé des propositions pour changer cela.

« Nous attendons des propositions de l’UE aujourd’hui, et nous les examinerons évidemment très attentivement et de manière positive. Nous avons maintenant besoin d’un processus de pourparlers intensifs et d’essayer de trouver un accord que tout le monde puisse soutenir. C’est ce que nous voulons arriver. «

Lord Frost a ensuite qualifié la position de la Commission européenne d' »antidémocratique » et a souligné la nécessité pour Bruxelles d’être « flexible » si un accord devait être trouvé.

