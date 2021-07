Brexit news: l’UE a déclaré que le correctif à la frontière de l’Irlande du Nord ne survivrait que si le bloc respectait le Royaume-Uni | Politique | Nouvelles

Lindsay Croisdale-Appleby a déclaré que les problèmes du Royaume-Uni avec la réparation des frontières post-Brexit étaient beaucoup plus larges et plus profonds que ceux du bloc. Le diplomate a insisté sur le fait que les dispositions controversées visant à éviter une frontière dure résisteraient à l’épreuve du temps si l’accord de paix du Vendredi saint était respecté. S’exprimant lors d’un événement du Forum UE-Royaume-Uni, M. Croisdale-Appleby a déclaré: «Je pense que le défi est de s’assurer que l’accord du Vendredi saint de Belfast survit, franchement, et de s’assurer que les institutions d’Irlande du Nord restent fortes.

“À condition que le protocole d’Irlande du Nord se poursuive ou fonctionne de manière à soutenir cet objectif, alors oui, je pense absolument qu’il survivra.”

Les responsables de Whitehall ont précédemment exprimé leurs inquiétudes quant au fait que Bruxelles risquait des flambées de violence à travers son approche bureaucratique de la région.

Les syndicalistes ont manifesté contre les règles commerciales post-Brexit parce qu’elles ont creusé un fossé entre la région et le reste du Royaume-Uni.

La Grande-Bretagne a appelé à un allégement des formalités administratives à la suite des récentes tensions en Irlande du Nord.

Afin de maintenir la frontière irlandaise ouverte, la zone reste effectivement partie intégrante du marché unique de l’UE et des contrôles sont désormais effectués sur certains produits en provenance du reste du Royaume-Uni.

M. Croisdale-Appleby a ajouté : « Il contient des dispositions qui vont dans des directions très différentes, vous avez raison de souligner qu’il existe des dispositions concernant le type de législation européenne qui doit être respectée en Irlande du Nord.

“Mais il est également vrai qu’il existe des obligations très claires pour minimiser les barrières Est-Ouest et pour garantir que l’intégrité du Royaume-Uni est protégée.”

La Commission européenne a accepté une série de concessions afin de mettre fin à certains des contrôles, qui, selon Lord Frost, ont eu un “effet paralysant” sur le commerce.

Cela inclut un retard de trois mois à l’introduction d’une interdiction de l’UE sur la vente de saucisses britanniques dans la région.

Malgré les avertissements, les eurocrates insistent toujours sur la pleine implantation du protocole d’Irlande du Nord.

Maros Sefcovic, le négociateur de l’UE pour le Brexit, a averti aujourd’hui que le bloc poursuivrait en justice la Grande-Bretagne s’il refusait d’appliquer les contrôles douaniers.

Il a évoqué la perspective d’un futur conflit commercial si un accord n’était pas trouvé dans la rangée sur les contrôles douaniers.

“En réponse, nous avons été contraints de lancer une procédure d’infraction et sans mesures satisfaisantes de la part du Royaume-Uni pour remédier à ces mesures, nous n’aurons pas d’autre choix que d’intensifier ces procédures judiciaires.”

Le Premier ministre Boris Johnson a menacé de déchirer le protocole d’Irlande du Nord à moins qu’un accord visant à alléger les formalités administratives de l’UE ne soit trouvé.

Bruxelles poursuit déjà Downing Street après avoir supprimé unilatéralement un certain nombre de contrôles ordonnés par l’UE en raison des craintes de pénurie dans les supermarchés.