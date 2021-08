Brexit news: l’UE a honte des allégations sans fondement d’AstraZeneca faites “en dépit” de la sortie du Royaume-Uni | Politique | Nouvelles

Plus tôt cette semaine, des rapports ont révélé qu’AstraZeneca pourrait bientôt s’éloigner de la fabrication de vaccins, au milieu de sa querelle avec Bruxelles au sujet du jab Covid. De nombreux commentateurs ont depuis affirmé qu’ils n’étaient pas surpris de la décision apparente de l’entreprise, certains tournant la vis aux dirigeants de l’Union européenne pour cette décision. Des dirigeants tels que le président français Emmanuel Macron ont rapidement remis en question la validité du vaccin AstraZeneca – et à un moment donné, ils ont faussement affirmé que le vaccin Oxford-AstraZeneca « est quasi inefficace sur les personnes de plus de 65 ans, certains disent celles de 60 ans ou plus ».

Écrivant dans le Sunday Times, l’auteur Bryan Appleyard a distingué le bloc pour son attitude envers le jab.

Il a écrit : « Un responsable du gouvernement britannique aurait déclaré : ‘Les dirigeants européens qui ont saccagé le vaccin AstraZeneca ont du sang sur les mains.’

« Cela doit être vrai : les retards auront entraîné des morts et les fausses accusations auront découragé les gens de se faire vacciner.

“De plus, tous ces anti-vaccins pathétiques et crédules se délecteront de toute nouvelle selon laquelle quelque chose ne va pas avec la science.”

Commentant les faibles taux de vaccination en Afrique malgré l’efficacité du vaccin, l’auteur a ajouté : « Comment cela s’est-il passé ? Ce responsable anonyme semblait à peu près sûr que tout était dû à l’UE : « Ils l’ont fait par dépit pour la Grande-Bretagne à cause du Brexit. .’

Contrairement à certains de ses concurrents, AstraZeneca a vendu des jabs au prix coûtant sans tirer « aucun profit » des transactions.

En avril, l’UE a lancé une action en justice contre AstraZeneca, arguant qu’elle n’avait pas respecté son contrat pour les vaccins contre le coronavirus.

La société anglo-suédoise a riposté, affirmant que le litige était “sans fondement” et insistant sur le fait qu’ils avaient livré à l’UE “conformément à nos prévisions”.

Selon le Daily Telegraph, AstraZeneca « explore actuellement des options » pour son activité de vaccin contre les coronavirus, ce qui pourrait conduire à une vente commerciale.

Ruud Dobber, qui dirige l’équipe biopharmaceutique d’AstraZeneca, a admis que la société “explorait différentes options” pour ses futurs travaux sur les vaccins.

L’experte de l’industrie pharmaceutique Hannah Bolland a averti que l’entreprise pourrait finir par quitter le secteur.

Elle a commenté : « Les dommages causés par l’assaut de l’Europe sur AstraZeneca deviennent maintenant évidents. »

