Brexit news: l’UE accusée de ne pas comprendre ses propres lois sur le blocage des médicaments anticancéreux | Politique | Nouvelles

La Commission a déclaré qu’il était “totalement incorrect” de blâmer Bruxelles sur cette question, arguant que le protocole de l’Irlande du Nord et d’autres dispositions de l’accord sur le Brexit “garantissent la disponibilité continue des médicaments” en Irlande du Nord. L’Agence britannique de réglementation des médicaments et des produits de santé (MHRA) a approuvé la semaine dernière l’osimertinib (nom de marque Tagrisso) pour les patients atteints d’un cancer du poumon à un stade précoce, conformément à un programme mondial visant à accélérer le suivi des médicaments prometteurs.

Le traitement peut améliorer les taux de survie jusqu’à 75% – mais comme il n’a pas encore reçu le feu vert de l’Agence européenne des médicaments (EMA), les patients vivant en Irlande du Nord ne sont pas éligibles en l’état.

La question, qui a trait aux termes du protocole de l’Irlande du Nord selon lequel la région reste liée à certaines règles et réglementations de l’UE, a été décrite au Times par un initié du gouvernement comme étant une «préoccupation importante» car elle a le potentiel de s’enflammer déjà intensifié. tensions au sein de la communauté unioniste.

L’UE n’a pas encore achevé sa propre évaluation de l’osimertinib, ce qui signifie que le médicament ne peut pas encore être prescrit dans le bloc – ou en Irlande du Nord, dans le cadre des arrangements actuels.

La nouvelle a été initialement dénoncée par Sam McBride dans News Letter, qui accuse désormais la Commission européenne de ne pas comprendre ses propres règles.

Quelques heures après avoir annoncé la nouvelle, le porte-parole de la Commission européenne, Daniel Ferrie, a tweeté que le rapport était “entièrement incorrect”, affirmant que le problème était lié au “délai de grâce” selon lequel la frontière des médicaments en mer d’Irlande serait largement retardée jusqu’à la fin de cette an.

Mais la MHRA a rejeté le récit de M. Ferrie et a déclaré que l’avis qu’il citait n’avait rien à voir avec le problème auquel ils étaient confrontés.

Après avoir été contacté par M. McBride pour plus de précisions, le porte-parole de la Commission européenne a déclaré: “Je voudrais m’excuser … si j’étais en décalage avec mon tweet.”

Mais une note complète qu’il a plus tard donnée aux journalistes a montré que M. Ferrie avait complètement mal lu l’article et ne comprenait pas la différence entre l’approbation réglementaire et les autres voies par lesquelles les médicaments peuvent être prescrits.

M. Ferrie a répondu: “Oui, dans le cas où un médicament particulier n’a pas encore été approuvé par l’EMA, mais a été approuvé par le régulateur britannique, le régulateur britannique pourrait autoriser son utilisation sur la base d’une … terrains.”

Les “motifs de compassion” ne sont cependant qu’une voie à utiliser en cas d’urgence car le protocole de l’Irlande du Nord signifie que Londres ne peut pas approuver le médicament pour l’Irlande du Nord.

Frappant le bloc, M. McBride a écrit: “L’UE n’avait pas lu ses propres petits caractères. Il ne s’agit pas vraiment de M. Ferrie, qui n’est finalement qu’un messager pour l’UE.

«Ce que cela suggère, c’est que l’UE et le Royaume-Uni ont été embourbés par la complexité du protocole et inventent cela au fur et à mesure.

“Dans un domaine où des vies sont en jeu, ce message est plus important que le messager.”

S’exprimant à la Chambre des lords lorsque la nouvelle a éclaté, le ministre du Brexit, Lord David Frost, Lord Frost, a déclaré aux députés que “malgré un peu de poussière jetée dans les yeux par l’UE”, il était “clair qu’ils affirmaient leur droit de réglementer le cancer. médicaments en Irlande du Nord plutôt qu’au Royaume-Uni faisant cela “.

“Ce genre de choses va être un problème si nous ne pouvons pas trouver des moyens pragmatiques de protéger notre service national de santé britannique.”

Il a ajouté: “Il est absolument clair que les habitants d’Irlande du Nord doivent avoir accès à un large éventail de médicaments comme les gens le font partout ailleurs au Royaume-Uni.”