Brexit news: L’UE amère va bloquer le Royaume-Uni d’un traité clé dans une réponse “du tac au tac” | Politique | Nouvelles

La convention de Lugano prévoit la reconnaissance et l’exécution d’un large éventail de décisions civiles et commerciales entre l’UE et les États de l’AELE. Il s’agit d’un accord international et d’autres États peuvent adhérer sous réserve de l’approbation des parties présentes à l’accord.

Il permet aux citoyens et aux entreprises de s’appuyer sur des conditions-cadres uniformes pour la protection juridique transfrontalière et permet d’obtenir des sûretés auprès de la juridiction compétente en cas de litige.

Mais suite au départ de la Grande-Bretagne de l’UE, la Convention ne s’applique plus et les transactions juridiques transfrontalières sont basées sur les réglementations nationales des États concernés.

Par conséquent, les poursuites dans les affaires liées au Royaume-Uni sont désormais grevées d’incertitudes et de coûts supplémentaires.

Afin d’éviter cela, des discussions ont eu lieu pour savoir si la Grande-Bretagne pouvait adhérer à la Convention en tant que partie contractante indépendante.

Cela nécessiterait le consentement de toutes les parties actuelles à la Convention et à la suite de la demande du Royaume-Uni en avril 2020, les États de l’AELE ont signalé leur soutien.

Cependant, dans un coup dur pour la Grande-Bretagne, la Commission européenne a décidé de rejeter la demande au nom de l’UE.

Dans une note verbale, la Commission a déclaré que “l’UE n’est pas en mesure de donner son consentement à l’invitation du Royaume-Uni à adhérer à la Convention”.

Christian Kohler, directeur général de la Cour de justice de l’Union européenne, a affirmé que le rejet de la Commission était “politiquement et juridiquement” problématique.

Il a déclaré: “La question de savoir si l’affaire est donc réglée est une question ouverte, cependant.

« L’approche de la Commission est politiquement et juridiquement très problématique.

“Dans une communication au Parlement européen et au Conseil – les institutions législatives de l’UE – la Commission a justifié sa position par “l’essence” de l’accord de Lugano, qui est une mesure d’accompagnement des relations économiques de l’UE avec les États de l’EEE/AELE qui participent au moins partiellement au marché intérieur de l’UE.”

Il a poursuivi en disant que l’argument de l’UE sur les “relations économiques inadéquates” entre le Royaume-Uni et le bloc est une “couverture”.

M. Kohler a ajouté : « En fait, l’argument des relations économiques prétendument inadéquates entre l’UE et le Royaume-Uni n’est utilisé que pour dissimuler le fait que le rejet de la demande d’adhésion n’est rien de plus qu’une réaction politique au Brexit, un « règlement des comptes » après que l’État membre de longue date s’est détourné de l’UE avec ses effets secondaires parfois douloureux.

“La seule remarque de la Commission sur le fait que cette réponse du tac au tac est au détriment de ceux qui demandent justice des deux côtés de la Manche était que les” parties intéressées concernées “n’auraient qu’à s’adapter à d’autres bases juridiques.”

Le rejet de l’UE ignore le soutien des États de l’AELE – dont la Suisse, l’Islande et la Norvège.

M. Kohler a poursuivi : « Ni ces États ni les institutions concernées ne devraient permettre que cela se produise ; ils devraient plutôt affirmer leur position sur la question de l’adhésion du Royaume-Uni à l’espace judiciaire européen dans l’intérêt des citoyens et des entreprises.

Londres est considérée comme la capitale mondiale du règlement des différends internationaux, en raison du système juridique et des tribunaux de classe mondiale du Royaume-Uni.

Un échec à long terme à adhérer à la Convention de Lugano pourrait causer de réels dommages au secteur des services juridiques du Royaume-Uni, qui bat le monde, ainsi que créer des difficultés pour les grandes entreprises.

Un conseiller commercial du gouvernement britannique, qui souhaite rester anonyme, a déclaré que l’UE doit être très prudente car la Suisse pourrait “réagir” si le bloc continue de se débarrasser de la Grande-Bretagne.

Il a déclaré à Express.co.uk : « Je pense que l’UE doit être prudente, en particulier avec les pays de l’AELE et la Suisse, car ils pourraient les repousser avec leurs actions.

“Principalement la Suisse parce que ce que fait la Suisse est différent.

“Il s’aligne volontairement sur la réglementation de l’UE, ce qui est évidemment assez controversé et devient de plus en plus controversé.

“Par exemple, les Suisses avaient leur propre loi sur la protection des données, des sanctions plus faibles pour le RGPD et l’UE a dit, parce que c’était différent, qu’ils allaient les punir sur les services financiers même si le résultat était le même.”

Reportage supplémentaire par Monika Pallenberg