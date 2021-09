Brexit news: l’UE “attaque” le Royaume-Uni dans le but de briser le Royaume-Uni déclare qu’un économiste “guerre sans combattre” | Politique | Nouvelles

in

Le Dr Timothy Bradshaw a même fait une comparaison avec le Kosovo, qui s’est séparé de la Serbie après la guerre de 2008, affirmant que l’Irlande du Nord pourrait suivre la même voie. Le Dr Bradshaw, professeur de théologie et ecclésiastique anglican, s’exprimait au cours de la semaine où le ministre du Brexit, Lord David Frost, se préparait à de nouveaux entretiens avec son homologue de l’UE, Maros Sefcovic, plus tard cette semaine.

Les discussions porteront à nouveau sur le protocole d’Irlande du Nord, le mécanisme controversé pour empêcher une frontière dure sur l’île d’Irlande – mais il y a peu d’espoir d’une percée.

Le Dr Bradshaw a fait part de ses inquiétudes dans un blog publié le mois dernier sur le site Web de Conservative Woman intitulé This war on the UK (aidé par les saboteurs de Whitehall).

S’exprimant cette semaine, il a déclaré à Express.co.uk : « La déroute chaotique de Biden en Afghanistan m’a fait réfléchir à l’Irlande du Nord britannique dans le grand tableau de la géopolitique.

« En particulier, le Kosovo a été détaché de la Serbie en guise de punition pour Milosevic et est maintenant une province distincte dirigée par des Albanais, les Serbes étant chassés et leurs églises historiques détruites. L’ONU, l’OTAN et les États-Unis ont fait cela.

L’UE et les États-Unis, sous ce que le Dr Bradshaw a qualifié de « sentiment anti-unioniste » de M. Biden, étaient chacun engagés dans un exercice similaire avec NI et la « frontière maritime de facto contre l’économie britannique », a-t-il suggéré.

Il a également souligné l’affirmation de Lord Trimble selon laquelle le Protocole « brisait l’accord du Vendredi saint et attise la guerre civile ».

JUST IN: Affaire classée! L’armée de l’UE « séparera l’Europe des alliés britanniques et américains »

Il a également accusé ce qu’il a appelé « la base de pouvoir Remainer/Rejoiner » dans la fonction publique, la Chambre des Lords et la BBC » d’avoir bloqué le déclenchement de l’article 16 « tout à fait légalement au sein du NIP ».

Il a expliqué: «La crainte des Brexiteers est que cette base de pouvoir continue de bloquer l’action politique défensive appropriée nécessaire pour empêcher NI de devenir le prochain Kosovo – comme une maison à mi-chemin vers l’Irlande unie souhaitée par l’UE et Biden.

« Au détriment de la guerre civile en Irlande du Nord et de la destruction de la GFA. »

Il a averti : « J’essaie de regarder la situation géopolitique dans son ensemble et de voir le sort de NI et d’un Royaume-Uni humilié, si Boris cède devant l’UE – comme c’est son bilan. »

Dans une déclaration publiée hier, Lord Frost a confirmé que le Royaume-Uni prolongeait la soi-disant «période de grâce» avant l’introduction de contrôles sur certaines marchandises entrant en Irlande du Nord en provenance de Grande-Bretagne.

Il a expliqué : « Le gouvernement a proposé à l’UE le 23 juillet un accord de « statu quo » pour maintenir le fonctionnement du protocole sur la base actuelle et suspendre les actions juridiques en cours, afin de fournir un espace de discussion sur ces propositions.

« L’UE a annoncé le 27 juillet qu’elle ne passait pas, à ce stade, à la prochaine étape de la procédure judiciaire qu’elle avait entamée en mars. Il y a eu depuis des discussions techniques initiales entre le Royaume-Uni et l’UE.

« Ceux-ci se poursuivront afin de déterminer si un processus constructif peut être établi pour discuter et résoudre les problèmes identifiés avec le Protocole. »

Lord Frost a ajouté: «À la suite de cela, pour fournir un espace pour d’éventuelles discussions supplémentaires et pour donner certitude et stabilité aux entreprises pendant que de telles discussions se poursuivent, le gouvernement continuera d’appliquer le protocole sur la base actuelle.

« Cela inclut les délais de grâce et les servitudes actuellement en vigueur. Les directives opérationnelles et autres seront mises à jour pour refléter cette approche.

“Nous veillerons à ce qu’un préavis raisonnable soit fourni en cas de changement de ces dispositions, afin de permettre aux entreprises et aux citoyens de se préparer.”