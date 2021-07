Brexit news : l’UE « contrarie » les tensions pour briser le Royaume-Uni, prévient John Redwood | Politique | Nouvelles

in

Malgré les problèmes en Irlande du Nord, Sir John Redwood a affirmé que l’UE tentait de faire du pays un « membre à part entière et permanent » de son marché unique. Alors que le protocole d’Irlande du Nord a été créé pour arrêter la création de la frontière en Irlande et maintenir l’Irlande du Nord dans le territoire douanier britannique, le député de Wokingham a insisté sur le fait que Bruxelles utilisait les “interprétations extrêmes” de l’accord sur le Brexit. Telles sont les mesures extrêmes que l’UE a prises, Sir John a averti que Boris Johnson était trop tolérant envers Bruxelles.

Sir John a écrit dans son blog que le gouvernement devrait maintenant agir pour assurer le propre marché intérieur du Royaume-Uni.

Il a déclaré: “L’UE cherche maintenant à adopter la proposition convenue selon laquelle le Royaume-Uni s’efforcerait de garantir qu’aucune marchandise non conforme aux règles de l’UE ne serait acheminée vers la République par NI et en ferait le souhait de l’UE de faire de NI un membre à part entière et permanent du marché unique de l’UE à l’exclusion de certaines parties de ses échanges GB/NI.

“Cela n’a pas été convenu, et le langage vague du Protocole permet différentes interprétations.”

Lord David Frost, le ministre du Brexit de M. Johnson, a également affirmé que le protocole devait être modifié afin de maintenir les flux commerciaux entre l’Irlande du Nord et la Grande-Bretagne.

Lord Frost a également révélé la semaine dernière que le Royaume-Uni avait envoyé plusieurs propositions à l’UE mais n’avait pas encore reçu de réponse.

Pour cette raison, Sir John a insisté sur le fait que le Royaume-Uni doit maintenant prendre les choses en main.

Il a ajouté : « Le gouvernement britannique n’a que trop toléré les interprétations extrêmes que l’UE essaie d’imposer sur la situation.

“Le Royaume-Uni a proposé à l’UE diverses manières de procéder par voie d’accord, offrant toujours un soutien total à son objectif déclaré de maintenir certains produits non européens hors de l’UE.

JUST IN: Brexit LIVE: Truss fait une énorme percée dans les négociations commerciales américaines

En conséquence, des contrôles sont requis pour les marchandises circulant entre la Grande-Bretagne et l’Irlande du Nord.

S’exprimant la semaine dernière, Lord Frost a insisté sur le fait que le Royaume-Uni et l’UE doivent trouver un nouvel équilibre pour la relation à l’avenir.

Lord Frost a également appelé l’UE à abandonner son approche idéologique du Royaume-Uni afin d’apaiser les tensions.

Il a déclaré: “Leur solution est” pourquoi n’adoptez-vous pas nos règles, alors il n’y aura pas de problème “.

“On nous accuse d’être idéologiques mais il me semble tout aussi idéologique de dire ‘pourquoi n’adoptez-vous pas simplement nos lois ?'”

“C’est un peu tendu en ce moment. Personne ne veut ça, mais les problèmes de protocole sont au cœur.

“Il y a un gros prix si nous pouvons faire les choses correctement, il faut que les deux parties prennent la situation au sérieux et résolvent les problèmes qui existent actuellement.”

L’UE a proposé un accord vétérinaire à la suisse qui supprime la quasi-totalité des contrôles sur l’agroalimentaire, l’élevage et la viande.

Le Royaume-Uni l’a cependant rejeté, car cela irait à l’encontre d’éléments de la raison du départ du pays du bloc.