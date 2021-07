Brexit news: l’UE critiquée pour avoir utilisé la province comme “football politique” dans la bataille du Brexit avec U | Politique | Nouvelles

in

Layla McCay, directrice des politiques de la NHS Confederation, a averti qu’il existe un risque réel de pénurie de médicaments dans la province lorsque les délais de grâce pour les importer se terminent en décembre. Aux termes de l’accord de retrait, la province a été effectivement maintenue dans le marché unique du bloc.

Cela signifiait que certaines marchandises voyageant du reste du Royaume-Uni vers l’Irlande du Nord seraient contrôlées.

Les périodes de grâce sur les produits pharmaceutiques prennent fin en décembre et de nombreuses entreprises ont mis en garde contre des pénuries de médicaments vitaux si la situation n’est pas corrigée.

Écrivant dans The Independent, le Dr McCay a averti que les personnes vivant en Irlande du Nord et souffrant de maladies graves étaient confrontées à la « vraie possibilité que dans six mois, vous ne puissiez pas accéder aux médicaments dont vous avez besoin ».

Elle a reproché au bloc d’avoir rejeté une offre de remédier à la situation “en quelques heures”.

“Bien que l’UE ait suspendu l’action en justice contre le Royaume-Uni pendant que les discussions sur le protocole se poursuivent, cela ne fait que souligner l’urgence de s’engager de manière constructive pour trouver une solution mutuellement acceptable.”

« Nous ne devons pas permettre aux patients d’Irlande du Nord d’aller au fond de la file d’attente pour les médicaments, ou pire encore, de devenir des dommages collatéraux dans les marchandages politiques entre le Royaume-Uni et l’UE.

« Il est inacceptable que des personnes se retrouvent sans médicaments essentiels l’année prochaine si le Royaume-Uni et l’UE ne parviennent pas à trouver une solution.

«La Confédération du NHS a appelé de toute urgence à retirer les patients de la ligne de mire. Ce dernier revers fait monter les enjeux encore plus haut.

Elle a pris la parole peu de temps après que le secrétaire au Brexit, Lord Frost, a appelé à une refonte radicale du protocole.

L’UE a toujours refusé de renégocier toute partie de l’accord de retrait, mais a déclaré qu’il y avait la possibilité d’y apporter quelques modifications.