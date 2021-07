Brexit news : l’UE donne un ultimatum final au Royaume-Uni : obéissez aux règles ou nous vous poursuivrons en justice | Politique | Nouvelles

in

Le chef de l’UE pour le Brexit, Maros Sefcovic, a évoqué la perspective d’un futur conflit commercial si un accord ne pouvait être trouvé dans la dispute sur les contrôles douaniers. Le vice-président de la Commission européenne a déclaré que le plus grand défi pour les relations entre le Royaume-Uni et l’UE était le manque de confiance. S’exprimant lors d’un événement du Forum UE-Royaume-Uni, M. Sefcovic a déclaré : « La confiance est essentielle pour toute relation constructive, mais pour établir la confiance mutuelle en tant que partenaires, il faut d’abord travailler ensemble en coopération et éviter les surprises sous la forme d’actions unilatérales.

«Malheureusement, les mesures unilatérales prises par le gouvernement britannique en mars contredisaient cet esprit d’action commune si nécessaire et violaient clairement ce que nous avions convenu.

“En réponse, nous avons été contraints de lancer une procédure d’infraction et sans mesures satisfaisantes de la part du Royaume-Uni pour remédier à ces mesures, nous n’aurons pas d’autre choix que d’intensifier ces procédures judiciaires.”

Le Premier ministre Boris Johnson a menacé de déchirer le protocole d’Irlande du Nord à moins qu’un accord visant à alléger les formalités administratives de l’UE ne soit trouvé.

Downing Street craint que les contrôles douaniers n’aient creusé un fossé entre la région et le reste du Royaume-Uni et attisé les tensions dans les communautés loyalistes.

M. Sefcovic a insisté sur le fait que l’action en justice n’est pas « l’option préférée de l’UE ».

Il a déclaré qu’un accord négocié, comme la récente décision de retarder l’interdiction de l’UE sur la vente de saucisses britanniques en Irlande du Nord, est une solution beaucoup plus préférable.

Le diplomate slovaque a qualifié cette décision de concession et a déclaré que l’UE travaillait également dur pour modifier sa propre législation afin de protéger l’approvisionnement en médicaments de la région.

Mais il a refusé d’abandonner une proposition de l’UE demandant à la Grande-Bretagne de s’aligner sur les règles du bloc en matière de sécurité animale et alimentaire afin d’éliminer la majorité des contrôles aux frontières.

Pour éviter une frontière dure, l’Irlande du Nord reste effectivement dans le marché unique de l’UE, avec un certain nombre de contrôles sur les marchandises expédiées de la Grande-Bretagne continentale.

M. Sefcovic a déclaré : « J’ai proposé un accord vétérinaire à la suisse. Cela pourrait être négocié très rapidement et répondrait à de nombreuses préoccupations : le Royaume-Uni continuerait à appliquer les règles SPS de l’UE supprimerait la grande majorité des contrôles en mer d’Irlande et n’exigerait pas de contrôles ailleurs, par exemple en Irlande du Nord. »

Downing Street a jusqu’à présent rejeté toute proposition qui le verrait lié aux réglementations de l’UE, même à titre temporaire.

Le ministre du Brexit, Lord Frost, fait plutôt pression pour un système d’équivalence, en vertu duquel l’UE reconnaîtrait les normes élevées de la Grande-Bretagne.

Mais M. Sefcovic a averti que cela ne réduirait pas de manière significative le nombre de contrôles sur le commerce entre la Grande-Bretagne et l’Irlande du Nord.

Il a déclaré: “L’équivalence à la néo-zélandaise, par exemple, ne permettrait pas d’atteindre cet objectif.”

Il a ajouté : « Je suis bien conscient des préoccupations initiales du gouvernement britannique, mais je reste optimiste quant au fait que nous pouvons trouver une solution qui fonctionne pour tout le monde, surtout pour la population d’Irlande du Nord.

“Nous pouvons également avoir un accord temporaire jusqu’à ce que le Royaume-Uni veuille opter pour des normes SPS différentes avec un autre partenaire.”