Micheál Martin discute du protocole d’Irlande du Nord

Le protocole d’Irlande du Nord vise à éviter une frontière dure avec l’Irlande en maintenant efficacement la région dans le marché unique des marchandises de l’UE. Mais à la suite de l’extension d’une période de grâce sur les viandes réfrigérées pour éviter une soi-disant “guerre des saucisses” la semaine dernière, le ministre du Brexit, Lord Frost, a déclaré que le gouvernement britannique craignait que l’UE ne fasse “une embardée de date à date, et de crise en crise » pour trouver des « corrections de plâtre collant » qui « ne résolvent jamais le problème sous-jacent » sur le protocole.

Dans un article conjoint publié samedi dans l’Irish Times, Lord Frost et le secrétaire d’Irlande du Nord Brandon Lewis ont également déclaré que la prolongation du délai de grâce sur les viandes réfrigérées était “bienvenue”, mais a ajouté qu’elle “ne résout qu’une petite partie du problème sous-jacent”.

Ils ont averti que l’accord risquait de “endommager” l’accord du Vendredi saint, qui en 1998 a contribué à garantir la paix après des décennies de violence sectaire en Irlande du Nord, à moins qu’un “nouvel équilibre” ne soit trouvé en termes de contrôles douaniers.

Aujourd’hui, l’UE a exprimé un ton plus strict avec une source bruxelloise, affirmant que les commentaires avaient “causé une certaine inquiétude” parmi les membres du bloc.

Ils ont ajouté : « Nous avons proposé la prolongation du délai de grâce avec des conditions strictes qui, nous l’espérons, seront respectées.

“Nous espérons également que la Grande-Bretagne coopérera avec nous pour proposer un accord plus large sur les contrôles de santé animale et végétale pour les marchandises arrivant en Irlande du Nord en provenance du Royaume-Uni.

« Dans cet esprit, il n’est pas utile de voir des commentaires qui nous accusent de simplement offrir une « solution de plâtre » et de créer une « crise » sur le Protocole.

“Nous nous engagerons avec le Royaume-Uni à tous les niveaux, mais nous ne sommes pas ici pour jouer à des jeux diplomatiques pathétiques avec la Grande-Bretagne sur une question aussi importante.”

Bruxelles a également affirmé que le Royaume-Uni ne montrait toujours aucun signe qu’il mettrait pleinement en œuvre le protocole et a refusé d’exclure la poursuite d’une action en justice si le Royaume-Uni agissait unilatéralement en relation avec le protocole.

Citant un exemple, les responsables affirment que la Grande-Bretagne ne s’est toujours pas engagée à construire des infrastructures dans les ports conçues pour faciliter les contrôles sur les aliments et les animaux vivants.

Le ministre irlandais des Affaires étrangères, Simon Coveney, a également critiqué le gouvernement britannique pour ne pas avoir reconnu les concessions de l’UE accordées sur le protocole.

Il a déclaré à This Week de RTE : « C’est une semaine où l’UE a bougé, a fait preuve de générosité, a répondu aux demandes du gouvernement britannique et des dirigeants d’Irlande du Nord.

“Et en même temps, le gouvernement britannique ne montre aucune générosité, même en reconnaissant qu’il y a eu des avancées cette semaine qui pourraient renforcer la confiance et les relations.”

L’interdiction potentielle des viandes réfrigérées en provenance de Grande-Bretagne est l’un des résultats du protocole d’Irlande du Nord, qui a créé une série d’obstacles économiques au commerce de la mer d’Irlande.

Les expéditions de viandes réfrigérées en provenance de pays tiers vers le marché unique sont généralement interdites – une interdiction qui finira par couvrir le reste du Royaume-Uni à moins qu’une solution durable ne soit trouvée, malgré l’accord d’un délai de grâce de trois mois la semaine dernière.

La semaine dernière, l’UE a également modifié ses règles pour permettre aux médicaments de continuer à circuler du Royaume-Uni vers l’Irlande du Nord et a renoncé à l’obligation de présenter la carte verte d’assurance automobile pour les conducteurs britanniques.

Malgré cela, les ministres du Cabinet britannique ont intensifié leur rhétorique dans le but de pousser Bruxelles à de nouvelles concessions en mettant en garde contre une possible perturbation de la paix dans la région.

Le protocole est profondément impopulaire auprès des unionistes et des loyalistes car il crée une frontière commerciale entre l’Irlande du Nord et la Grande-Bretagne et signifie que les règles de l’UE régissant le commerce des marchandises s’appliquent toujours dans la région.

La colère des unionistes contre le protocole survient alors que des feux de joie sont construits dans les zones loyalistes à travers l’Irlande du Nord avant les défilés annuels du 12 juillet, et que les événements de cette année pourraient devenir instables au milieu de la tension actuelle.

Des politiciens se sont affrontés aujourd’hui à Stormont après que le député du parti de l’Alliance, Stewart Dickson, a déclaré que le protocole offrait « des opportunités incroyables pour l’Irlande du Nord ».

Mais Christopher Stalford, membre du DUP pour le sud de Belfast, a déclaré: «Je ne vendrai pas mon droit d’aînesse pour un potage de l’Union européenne.

“Il [the Protocol] n’est pas purement une question économique; c’est une question constitutionnelle.

« La position constitutionnelle de l’Irlande du Nord a été fondamentalement sapée et menacée par le protocole.

« L’Irlande du Nord est utilisée comme football politique par l’Union européenne, et les pom-pom girls de l’Union européenne en Irlande du Nord devraient s’approprier ce fait.

« Ils ont plaidé pour les dispositions du protocole.

« Le protocole n’a pas besoin d’être modifié ; il doit disparaître, car il a un impact négatif sur la vie de notre peuple. »

Un porte-parole du gouvernement britannique a ajouté : « Il ne s’agit pas de concessions.

« Il s’agit de trouver des arrangements durables pour l’Irlande du Nord et de protéger l’Accord de Belfast dans toutes ses dimensions.

« Le gouvernement britannique a fourni près de 500 millions de livres sterling cette année pour soutenir les entreprises transportant des marchandises dans le cadre du protocole et nous nous engageons à travailler de manière consensuelle avec l’UE pour résoudre les problèmes qui causent des perturbations importantes sur le terrain.

“Nous examinerons toutes les options disponibles si des solutions ne peuvent être trouvées, car notre responsabilité primordiale est de soutenir la paix, la prospérité et la stabilité en Irlande du Nord.”