Des responsables de cinq États membres de l’UE ont eu des discussions cruciales avec le négociateur du bloc pour le Brexit plus tôt cette semaine et auraient discuté de mesures de rétorsion si les négociations avec le Royaume-Uni concernant l’Irlande du Nord échouaient. Un diplomate a déclaré au Financial Times que les responsables souhaitaient que la Commission européenne propose une « réponse juridiquement solide, proportionnée et robuste ».

Ces mesures qui auraient été envisagées incluent la restriction de l’accès du Royaume-Uni aux approvisionnements énergétiques en Europe, l’imposition de droits de douane sur les exportations britanniques ou même l’annulation de l’accord sur le Brexit.

La réunion a eu lieu lundi avec des responsables français, allemands, espagnols, italiens et néerlandais.

Il a été sanctionné après que le ministre britannique du Brexit, Lord David Frost, a refusé à plusieurs reprises d’exclure le déclenchement de l’article 16 du controversé protocole d’Irlande du Nord.

Le mécanisme d’urgence suspendrait unilatéralement l’accord international et arrêterait les contrôles des marchandises en Irlande du Nord.

Le protocole, signé dans le cadre de l’accord de retrait du Brexit en janvier 2020, a été créé pour empêcher une frontière dure sur l’île d’Irlande.

En conséquence, l’Irlande du Nord est restée dans le cadre réglementaire de l’UE et les syndicalistes soutiennent que cela a effectivement placé une barrière commerciale en mer d’Irlande.

Lord Frost et le vice-président de la Commission européenne Maros Sefcovic auront d’autres entretiens à Bruxelles plus tard dans la journée.

Les négociateurs du Brexit analyseront les propositions avancées par le Royaume-Uni dans un document de commandement en juillet, qui appelait à la suppression d’un certain nombre de contrôles sur les marchandises en Irlande du Nord et à l’implication de la Cour de justice européenne.

« L’UE dispose d’une large palette d’options pour riposter au Royaume-Uni, par exemple, l’approvisionnement en énergie. »

Lord Frost a déclaré que le Royaume-Uni examinait les propositions de l’UE de manière « constructive » et a averti qu’il restait « un long chemin à parcourir ».

Lord Frost est sur le point de dire à son homologue de l’UE qu’il doit y avoir un mouvement sur la surveillance de la Cour européenne de justice sur les affaires britanniques.

Il a déclaré à Politico: «Ils en auront besoin si nous voulons trouver une solution, il doit y avoir des changements importants si nous voulons obtenir une solution convenue.

« Tout ce que je peux dire, c’est que la question de la gouvernance doit être abordée sérieusement et si l’UE est disposée à avoir une conversation sur ce sur quoi elle s’éloigne des positions existantes, nous serons évidemment heureux d’avoir cette conversation.

M. Sefcovic a déclaré qu’il espérait que les deux parties étaient « dans la dernière ligne droite » des discussions entourant le protocole d’Irlande du Nord – mais a souligné qu’un accord pourrait ne pas être conclu avant Noël.

S’exprimant jeudi soir dans l’émission The View de la BBC en Irlande du Nord, il a déclaré: «Maintenant, nous devrions vraiment faire le dernier kilomètre, travailler de manière constructive avec toutes les propositions que nous avons mises sur la table, les mettre enfin au lit.

« Je pense que nous pourrions être dans la dernière ligne droite avec nos propositions sur la table et, comme je l’ai dit, essayons de résoudre tous ces problèmes avant Noël parce que je pense que ce serait le meilleur cadeau de Noël que nous puissions offrir aux habitants de Irlande du Nord. »

Il a ajouté: « Je n’ai pas de mandat pour renégocier le protocole… l’accord de retrait, le protocole et l’accord de commerce et de coopération, nous l’avons signé, nous l’avons ratifié, c’est le droit international, et je pense que nous devons le respecter. »