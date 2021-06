Brexit news : l’UE est qualifiée d’hostile après avoir menacé la Grande-Bretagne au sujet du protocole d’Irlande du Nord | Monde | Nouvelles

Ed Miliband : Je dois embrasser le Brexit

Bruxelles est furieuse contre le Royaume-Uni pour avoir retardé unilatéralement l’introduction de certains contrôles douaniers en Irlande du Nord. Aux termes de l’accord sur le Brexit de Boris Johnson, des contrôles sont introduits sur certains échanges entre l’Irlande du Nord et le reste du Royaume-Uni.

Cela se fait via le protocole d’Irlande du Nord, qui maintient la province alignée sur le marché unique européen.

Cependant, cette décision a exaspéré les syndicalistes, contribuant à la violence dans les rues en Irlande du Nord, et le gouvernement exhorte maintenant Bruxelles à faire des compromis.

Selon Tony Connelly, rédacteur en chef de RTE Europe, les attitudes dans l’UE se durcissent contre la Grande-Bretagne.

Il a tweeté : « L’UE est de plus en plus pessimiste quant aux perspectives d’une percée sur la façon dont le protocole d’Irlande du Nord est mis en œuvre, des hauts fonctionnaires et des diplomates avertissant que le Royaume-Uni semble déterminé à le saper.

«Des personnalités de haut niveau ont déclaré à RTE News qu’une réunion du comité mixte UE-Royaume-Uni la semaine prochaine sera davantage une confrontation sur la poursuite des tirs isolés du Royaume-Uni contre le protocole et les mesures unilatérales en cours pour retarder sa mise en œuvre.

“Le coprésident du comité mixte de l’UE, Maros Sefcovic, a déclaré aux ambassadeurs de l’UE que la Commission européenne perdait patience et envisagerait d’utiliser des mesures de rétorsion plus sévères à moins que le Royaume-Uni ne change de cap.”

La nouvelle a rendu furieux Matt Kilcoyne, directeur adjoint du groupe de réflexion Adam Smith Institute basé à Londres.

Il a réagi : « Des menaces sans détail. L’UE est une puissance étrangère hostile.

Le protocole d’Irlande du Nord est conçu pour empêcher une frontière dure entre la province et la République d’Irlande.

Cependant, les syndicalistes soutiennent que cela sape leur place au sein du Royaume-Uni, affaiblissant l’accord du vendredi saint de 1998, et exigent qu’il soit supprimé.

Les émeutes loyalistes à travers l’Irlande du Nord en avril ont été attribuées en partie à la colère suscitée par le protocole.

Plus tôt cette année, l’UE a lancé une action en justice contre le Royaume-Uni, après que la Grande-Bretagne a retardé unilatéralement l’introduction de certains contrôles sur les aliments traversant la mer d’Irlande.

Cette semaine, Edwin Poots, le nouveau leader du DUP, a annoncé qu’une période de grâce pour les animaux voyageant entre l’Irlande du Nord et la Grande-Bretagne sera prolongée.

Cette décision, qui a été prise sans le consentement de Bruxelles, a encore plus irrité l’UE.

S’adressant à M. Connelly, un diplomate de l’UE a déclaré : « Nous ne pouvons pas laisser le Royaume-Uni détruire le protocole avec mille coupures.

“S’ils continuent comme ça, petit à petit, ça va s’user, et ils se retrouveront avec des dérogations permanentes.”

Plus tôt cette semaine, le ministre du Brexit, Lord Frost, a affirmé que le protocole d’Irlande du Nord était « non durable » dans sa forme actuelle.

Il doit tenir une réunion cruciale avec M. Sefcovic, représentant la Commission européenne, la semaine prochaine.

Leo Varadkar, l’ancien Taoiseach irlandais et actuel ministre du Commerce, a averti que l’Irlande du Nord faisait face à “quelques mois turbulents”.

Il a ajouté : « Je dois souligner que les seules solutions durables sont des solutions conjointes, et non des actions unilatérales qui ne nous mèneraient nulle part. »

Les prochaines élections législatives d’Irlande du Nord auront lieu le 5 mai 2022.

Les sondages suggèrent un soutien accru à la ligne dure du Parti unioniste traditionnel, qui est farouchement opposé au protocole.

Cependant, cela pourrait voir le Sinn Fein revenir comme le plus grand parti de Stormont.