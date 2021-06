Brexit news : “L’UE est un régime mourant !” Bruxelles humilié pour la conférence de “propagande” | Politique | Nouvelles

Samedi, une “Conférence sur l’avenir de l’Europe” se déroule à Strasbourg qui vise à découvrir de nouvelles idées pour l’orientation de la démocratie européenne, basées sur les opinions des citoyens du bloc. Cependant, s’adressant au site d’information français Atlantico, l’ancien conseiller principal du Parlement européen Sébastien Cochard a déclaré: “La conférence sur l’avenir de l’Europe est un exercice de propagande institutionnelle oiseux, typique d’un régime mourant”. L’ancien responsable de l’UE a comparé la conférence comme étant similaire à celles que l’Union soviétique a tenues dans les années de sa disparition.

Il a ajouté : « La ‘gouvernance’ de l’exercice rappelle inévitablement la période d’ossification avant la mort de l’Union soviétique.

« La Conférence est ainsi dotée d’un conseil exécutif sous une présidence tricéphale égalitaire assurée par le Conseil, la Commission et le Parlement.

« Il s’agit d’un secrétariat qui assure également la parité entre les trois institutions, une assemblée plénière qui « permettra de s’assurer que les recommandations formulées par les panels de citoyens nationaux et européens font l’objet d’un débat dont l’issue n’est pas déterminé à l’avance et dont le champ d’application n’est pas limité à des champs d’action prédéfinis.'”

L’ancien conseiller principal a ajouté que les détails émergeant de la conférence étaient “comme un rêve!”

S’adressant à Atlantico, directeur du Mouvement européen France, Jérôme Quéré, a déclaré qu’il y avait un problème avec les méthodes employées par la conférence.

Il a déclaré : « Il est important de consulter les citoyens plutôt que de penser à leur place.

“Nous savons que les citoyens européens se sont déjà opposés à certaines réformes, notamment en 2005.

« Il faut donc pouvoir construire le projet avec les Européens pour être sûr de refléter leurs attentes.

Selon Guy Verhofstadt, qui est l’un des organisateurs de la conférence, l’objectif de la réunion est de « établir une Union adaptée à ses objectifs ».

Il a déclaré que cela ouvrirait la voie à l’UE pour défier un monde de plus en plus poussé par des attitudes autoritaires et “de grosses bêtes”.

Il a déclaré que le monde n’était plus centré sur l’Europe mais non plus “mais sur des géants comme la Russie, la Chine, l’Inde et les États-Unis”.

Il a déclaré : « Un monde conduit de plus en plus par des attitudes et des règles autoritaires, à somme nulle et de grosses bêtes. »

M. Verhofstadt assurera la présidence du Parlement européen pour la conférence lors de sa session plénière d’ouverture samedi.

M. Verhofstadt a fait une déclaration d’ouverture à la conférence qui a déclaré : “Je vois la conférence comme une course de relais.

« Les citoyens participant aux panels le débuteront en définissant leurs souhaits et recommandations.

« Ensuite, au fil de plusieurs séances plénières, ils passeront le relais et nous formulerons des propositions concrètes de réforme sur la base de leurs recommandations.

“L’étape finale de cette course est d’approuver et de mettre en œuvre ces réformes à travers nos institutions démocratiques.”