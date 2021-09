Brexit news : l’UE fera “attendre indéfiniment” le Royaume-Uni pour résoudre le conflit frontalier tendu | Politique | Nouvelles

in

L’ancien premier ministre d’Irlande du Nord, Peter Robinson, a également appelé le gouvernement britannique à immédiatement « contraindre l’UE à [neogiating] table » pour résoudre les problèmes liés au protocole. Le protocole, qui fait partie de l’accord de divorce sur le Brexit conclu entre le Royaume-Uni et Bruxelles, maintient effectivement l’Irlande du Nord dans le marché unique des marchandises de l’UE.

Cela signifie que les contrôles des marchandises envoyées de Grande-Bretagne vers le marché unique pourraient dans certains cas entraîner des interdictions sur certains produits qui ne sont pas conformes aux règles de l’UE.

Mais à la suite de la colère des syndicalistes contre le protocole de Stormont et des commerçants à propos de la bureaucratie complexe pour le transport de marchandises du Royaume-Uni vers l’Irlande du Nord, le ministre du Brexit, Lord Frost, a présenté des plans dans un document de commandement en juillet pour renégocier complètement les accords commerciaux post-Brexit.

M. Robinson, un homme politique chevronné du DUP qui a dirigé l’Irlande du Nord de 2008 à 2016, a soutenu le document de commandement qui, selon lui, “reconnaît que le protocole est à la fois nocif et intenable”.

Il a ajouté: “Le Command Paper signifiait que des mesures suivraient pour résoudre les dommages causés à l’Irlande du Nord, mais si le gouvernement attend que l’UE propose une alternative satisfaisante ou accepte toute proposition de changement du Royaume-Uni, elle attendra éternellement.”

Des négociations sont actuellement en cours avec l’UE pour trouver une solution au protocole, mais M. Robinson a souligné que l’Irlande du Nord ne pouvait pas “fonctionner à l’heure de l’UE”, ajoutant: “Le gouvernement doit agir maintenant”.

M. Robinson a précisé: “Le protocole d’Irlande du Nord se propagera comme un cancer dans le sang et les os de l’Union s’il n’est pas supprimé.

“Les politiciens unionistes ont clairement exprimé leur désapprobation au Premier ministre, au secrétaire d’État, au ministre du Brexit et à l’UE, ils ont soulevé la question au Parlement et à l’Assemblée, ont fait connaître leur point de vue aux dirigeants de l’UE et à toute autre personne susceptible de les écouter. .

« La plupart des gens et même ceux qui pensaient que nous fabriquions des briques avec de la paille acceptent désormais l’impact évolutif, répandu et omniprésent du protocole d’Irlande du Nord sur les choses les plus simples de la vie. »

La Commission européenne a déclaré qu’elle ne renégocierait pas le protocole, mais a clairement indiqué qu’elle essaierait de trouver des solutions dans le cadre de traités passionnants.

Les responsables bruxellois ont déclaré qu’ils “avaient des discussions constructives avec le Royaume-Uni”.