Et le groupe de réflexion pro-Brexit Facts4EU a déclaré que la révélation soulignait «l’attitude hostile» du bloc envers le Royaume-Uni – et a exhorté Boris Johnson à déchirer l’accord commercial qu’il a signé en décembre et à s’éloigner aux termes de l’Organisation mondiale du commerce (OMC). Facts4EU a analysé les données d’Eurostat, la division statistique de l’UE, qui ont indiqué qu’au cours des quatre premiers mois de l’année, à la suite de la fin de la période de transition, les importations de l’UE en provenance du Royaume-Uni ont chuté de 27,1% par rapport à la même période l’année dernière. an.

Plus précisément, l’UE a vendu des biens évalués à 75,8 milliards de livres sterling (87,9 milliards d’euros) – mais a acheté des biens d’une valeur de seulement 35,9 milliards de livres sterling (41,7 milliards d’euros).

De manière significative, la quantité de marchandises importées de Russie est passée de 32,42 £ (37,7 €) l’année dernière à 36,55 £ (42,5 €) cette année, soit une augmentation de 12,4 %.

Leigh Evans, rédactrice en chef de Facts4EU, a déclaré : « Incroyablement et pour la première fois, la Russie de Vladimir Poutine – un État paria prétendument soumis aux sanctions de l’UE – a dépassé le Royaume-Uni dans les ventes à l’UE27.

« C’est désormais le troisième fournisseur de l’UE, après la Chine et les États-Unis.

« L’économie de la Russie ne représente que 55 % de la taille de l’économie britannique.

“Et pourtant, jusqu’à présent cette année, il a vendu plus de marchandises à l’UE27 que le Royaume-Uni.”

JUST IN: Brexit fury – Les manifestants exhortent Boris à retirer les règles de l’UE

M. Evans a souligné trois facteurs qui, selon lui, pourraient expliquer la baisse des exportations britanniques vers l’UE :

La décision du Royaume-Uni d’adopter une « touche légère » aux contrôles aux frontières pour les produits de l’UE entrant au Royaume-Uni, contrairement à l’approche de l’UE à l’égard des produits britanniques entrant dans l’UELa décision du Royaume-Uni d’autoriser unilatéralement l’« équivalence » des entreprises de l’UE Royaume-Uni – encore une fois, l’UE a fait le contraire, essayant activement d’empêcher les entreprises de la ville d’opérer dans l’UELa décision du Royaume-Uni d’assouplir les contrôles douaniers imposés par l’UE sur les produits britanniques entrant en Irlande du Nord – que l’UE porte maintenant le Royaume-Uni devant la Cour européenne de la justice (CJCE).

A NE PAS MANQUER

Tesla ouvrira sa première usine européenne dans cette ville [INSIGHT]

Une nouvelle batterie de voiture électrique peut considérablement augmenter l’autonomie [ANALYSIS]

Les propriétaires de voitures électriques seront touchés par la prochaine vague de criminalité automobile au Royaume-Uni [WARNING]

M. Evans a ajouté : « À la lumière de Covid, nous avons examiné la comparaison entre les achats de l’UE au Royaume-Uni et les achats de l’UE auprès de ses 10 autres principaux fournisseurs. Cela montre clairement que le Royaume-Uni est défavorisé.

“La réponse par cœur de ceux qui souhaitent du mal à un Royaume-Uni indépendant et souverain à une telle nouvelle est de dire:” Vous voyez, le Brexit est un désastre, nous vous l’avions dit “, ou des mots à cet effet.

“Jamais ils ne se demandent si c’est le comportement épouvantable de l’UE envers le Royaume-Uni qui est en cause.”

Il a déclaré: «Dans deux semaines, le gouvernement britannique doit décider s’il imposera les règles de l’UE rendant les ventes de saucisses, de hamburgers et de charcuterie en Irlande du Nord aussi difficiles que possible.

« Si – comme il se doit – le gouvernement britannique refuse d’imposer ces règles européennes vindicatives et absurdes, l’UE exercera presque certainement des représailles contre le Royaume-Uni avec davantage d’actions en justice pour réclamer des sanctions et en prenant des mesures pour introduire des droits de douane sur les produits britanniques allant au Royaume-Uni. UE.”

Les chiffres contenus dans le rapport de Facts4EU ont montré comment le Royaume-Uni – le partenaire commercial le plus proche de l’UE – ne bénéficiait pas du soi-disant “Accord de commerce et de coopération” UE-Royaume-Uni signé par Boris Johnson, a insisté M. Evans.

Il a ajouté : « Bien au contraire. L’UE27 est sur la bonne voie pour augmenter son excédent commercial massif avec le Royaume-Uni.

« Facts4EU.Org a été à l’origine de la campagne ‘Go-WTO’ en 2017.

« Nous avons écrit à plusieurs reprises que l’UE ne se comporterait jamais de manière raisonnable et que le Royaume-Uni ferait mieux de commercer aux conditions de l’OMC. Notre position est inchangée.