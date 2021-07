Brexit news : l’UE lance un avertissement sur le Brexit à Lord Frost avant une déclaration cruciale | Politique | Nouvelles

in

Le ministre du Brexit au Cabinet Office doit faire une déclaration parlementaire décrivant la voie à suivre pour le protocole la semaine prochaine. Mais l’annonce imminente a ébouriffé les plumes diplomatiques à Bruxelles qui craignent que le Royaume-Uni ne soit pressé de trouver une solution à long terme pour la mise en œuvre du protocole.

Bruxelles a proposé au Royaume-Uni de s’aligner sur les normes de sécurité alimentaire de l’UE et d’accepter un accord sanitaire et phytosanitaire (SPS), qui, selon les responsables de la Commission, supprimerait 80% des contrôles sur les marchandises entrant en Irlande du Nord.

Mais le Royaume-Uni a exclu cette option et devrait exiger de l’UE qu’elle respecte ses normes de sécurité alimentaire et qu’elle s’entende sur un accord d’équivalence, ce que Bruxelles n’a pas encore exclu.

Une source bruxelloise a déclaré : « On ne sait pas très bien à quoi s’attendre du Royaume-Uni, mais nous sommes prêts à travailler en coopération s’ils ne laissent pas tomber de gros points de surprise.

« Sur les questions, y compris les contrôles, nous devons avoir une réponse claire de leur part et une communication efficace.

“S’ils laissent tomber de gros points de surprise, nous n’avons pas peur de baisser les bras et de préciser que le protocole est là pour rester.”

Mairead McGuinness, commissaire européenne aux services financiers, à la stabilité financière et à l’union des marchés des capitaux, a également déclaré que le bloc exclurait toute nouvelle prolongation des délais de grâce.

Bruxelles a prolongé un délai de grâce sur les viandes réfrigérées du 30 juin au 30 septembre pour éviter une soi-disant «guerre de la saucisse» le mois dernier à la suite d’une demande du Royaume-Uni.

L’eurocrate a déclaré : « Nous n’envisageons pas d’offrir une extension à l’extension.

Mais le protocole est profondément impopulaire auprès des syndicalistes et des loyalistes car il crée une frontière commerciale entre l’Irlande du Nord et la Grande-Bretagne et signifie que les règles de l’UE régissant le commerce des marchandises s’appliquent toujours dans la région.

Le gouvernement britannique a déclaré que tout accord sur la mise en œuvre du protocole doit protéger l’accord de paix du vendredi saint, l’accord de paix de 1998 qui garantit la paix et la prospérité dans la région après les troubles.

Une source du gouvernement britannique a ajouté : « Nous définirons une approche en temps voulu en gardant à l’esprit les intérêts de l’Accord de paix du Vendredi saint.

« Maintenir la paix et la prospérité en Irlande du Nord est une priorité pour nous et cela ne peut pas être gâché. »