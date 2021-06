Brexit news: l’UE lance un “petit d’esprit” pour interdire la télévision britannique en Europe | Politique | Nouvelles

Les eurocrates intrigants élaborent des plans pour retirer nos émissions acclamées par la critique comme The Crown et Peaky Blinders des services de streaming européens. Les téléspectateurs sur le continent risquent d’être privés de leurs séries et films préférés parce que Bruxelles veut qu’ils soient remplacés par davantage de contenus produits dans l’UE – en particulier par des pays plus petits comme Chypre et la Lettonie. Dans une note envoyée aux États membres, la Commission européenne a déploré le nombre « disproportionné » d’émissions de production britannique hébergées sur des fournisseurs majeurs comme Netflix et Amazon Prime.

Les responsables ont affirmé que cela présentait une menace pour la « promotion des œuvres européennes et de la diversité culturelle » au sein du bloc.

Les critiques se sont moqués du dernier complot comique de l’UE et ont déclaré que cela montrait que le bloc était devenu fou par son désir de punir la Grande-Bretagne pour son départ.

Nigel Farage, leader du Brexiteer et diffuseur, a déclaré à Express.co.uk: «Cela résume le club protectionniste et mesquin qu’est l’Union européenne.

« Ils veulent même maintenant censurer le contenu que leurs citoyens peuvent voir – Dieu merci, nous sommes partis ! »

En vertu d’un traité transfrontalier, le contenu produit au Royaume-Uni est actuellement considéré comme une « œuvre européenne », ce qui signifie qu’il peut être vendu sur le continent.

Parmi les autres signataires du pacte figurent des pays non membres de l’UE comme la Turquie, l’Ukraine, la Moldavie et la Bosnie.

Le Royaume-Uni est le plus grand producteur européen de programmes cinématographiques et télévisuels, avec des ventes de droits internationaux d’une valeur d’environ 1,4 milliard de livres sterling.

Mais sa domination a contrarié de nombreux pays de l’UE, dont la France, l’Espagne, la Grèce, l’Italie et l’Autriche, qui veulent maintenant se venger.

Ils cherchent à redéfinir les programmes et les films britanniques comme des « œuvres européennes » pour s’assurer qu’ils soient diffusés sur les ondes.

Des sources affirment que Paris fera tout son possible pour que les réformes soient entreprises lorsqu’il prendra la présidence tournante du bloc en janvier.

Le président Emmanuel Macron veut déjà user de ses pouvoirs d’agenda pour éradiquer l’usage de la langue anglaise à Bruxelles.

En vertu des règles de l’UE, une majorité du temps d’antenne doit être consacrée au contenu européen sur les réseaux terrestres et 30 % sur les plateformes de streaming.

À LIRE À LIRE : Brexit EN DIRECT : les entreprises européennes sont liées par de nouvelles règles après la scission du Royaume-Uni

Selon un document de l’UE divulgué, les eurocrates doivent examiner la “présence de contenu britannique au lendemain du Brexit”.

La note indique : « Les inquiétudes concernent l’impact du Brexit sur le secteur de la production audiovisuelle dans l’Union européenne, car, selon l’Observatoire européen de l’audiovisuel, le Royaume-Uni fournit la moitié de la présence de contenu télévisé européen de VOD en Europe et les œuvres britanniques sont les la plus activement promue en VOD, tandis que la part la plus faible de l’UE27 dans les sports de promotion se trouve également au Royaume-Uni.

« Bien que le Royaume-Uni soit désormais un pays tiers pour l’Union européenne, son contenu audiovisuel est toujours qualifié d’« œuvres européennes » selon la définition fournie par la directive SMA, car la définition continue de se référer à la Convention européenne sur la télévision transfrontière du Conseil des Europe, à laquelle le Royaume-Uni reste partie.

Les initiés de l’industrie disent que cette décision frapperait durement les drames britanniques, car la prévente des droits internationaux d’émissions telles que Downton Abbey et The Crown a aidé à financer leur production.

A NE PAS MANQUER

Rachel Johnson humiliée par le Brexit : “Donnez-le !” [VIDEO]

« L’UE est un régime mourant ! » La conférence “propagande” du Bloc est sauvage [INSIGHT]

Des milliers d’Européens risquent de perdre leurs allocations au Royaume-Uni [REVEALED]

Adam Minns, de la Commercial Broadcasters Association, a déclaré : « La vente des droits de propriété intellectuelle internationaux sur les programmes britanniques est devenue un élément crucial du financement de la production de certains genres, tels que les drames. »

Un porte-parole du gouvernement a déclaré: «Le Royaume-Uni est fier d’héberger une industrie cinématographique et télévisuelle de classe mondiale qui divertit les téléspectateurs du monde entier et que le gouvernement a soutenu tout au long de la pandémie, y compris via le programme de redémarrage du cinéma et de la télévision.

« Le statut d’œuvre européenne continue de s’appliquer aux œuvres audiovisuelles originaires du Royaume-Uni, car le Royaume-Uni est partie à la Convention européenne sur la télévision transfrontière (ECTT) du Conseil de l’Europe. »