Brexit news: l’UE marque contre son camp alors que Maros Sefcovic se moque des affirmations du bloc | Politique | Nouvelles

Cependant, Jayne Adye, la directrice de Get Britain Out, s’est félicitée de la chute apparente du commissaire européen – tout en avertissant le ministre du Brexit, Lord David Frost, qu’il ne peut pas se permettre de céder un pouce à la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen dans les semaines à venir. M. Sefcovic a présenté ses propositions à Bruxelles mercredi, qui incluent la réduction du nombre de contrôles douaniers de 50 pour cent et une réduction de 80 pour cent des contrôles et des réglementations sur tous les produits de vente au détail voyageant en Irlande du Nord.

Cependant, de manière cruciale, il a rejeté les appels de Lord Frost à supprimer le rôle de la Cour de justice européenne (CJCE) dans le règlement des différends concernant le protocole, un mécanisme visant à empêcher une frontière dure avec l’Irlande d’Irlande qui, selon les critiques, a plutôt abouti à une frontière le long de la mer d’Irlande.

Mme Adye a déclaré à Express.co.uk : « Les concessions faites ce soir par Maros Sefcovic sont les bienvenues pour les Brexiteers.

« Cependant, depuis le début, ses commentaires tournent maintenant en dérision les affirmations de l’UE selon lesquelles le protocole est gravé dans le marbre !

« Il est clair que cela aurait pu être possible la dernière fois, mais l’UE a toujours voulu essayer d’établir son contrôle sur l’Irlande du Nord. »

La réduction de 80 pour cent des contrôles requis était sans aucun doute une bonne offre de l’UE – mais en tant que nation indépendante – y compris l’Irlande du Nord – il n’y avait aucune raison pour que le Royaume-Uni soit contraint d’effectuer des contrôles sur les marchandises circulant à l’intérieur de ses propres frontières, Mme Adye stressé.

Elle a ajouté : « Il ressort clairement de ce discours que l’UE essaie de tracer une ligne de démarcation au sein du Royaume-Uni.

« Parce que peu importe le nombre de contrôles effectués, l’Irlande du Nord serait soumise aux lois et à la justice de l’UE, bien qu’elle n’ait pas son mot à dire sur les lois qui les concernent. »

« Prétendre que l’on ne peut pas avoir accès au marché unique sans la juridiction de la Cour de justice européenne est tout simplement absurde. »

Mme Adye a expliqué : « Vous ne pourrez peut-être pas être membre, mais l’accès est totalement différent.

« Le reste du Royaume-Uni a « accès » au marché unique, tout comme les pays du monde entier, mais il n’y a pas de juridiction de la CJCE sur les États-Unis d’Amérique par exemple.

« Oui, il y a des défis spécifiques à l’accord du Vendredi saint, mais cela ne signifie pas que l’Irlande du Nord doit être transformée en une forme de colonie de l’UE ! »

Néanmoins, dans une approbation de l’approche de Lord Frost, elle a déclaré: «Ce que cela montre, c’est que la position dure de Lord Frost au cours des quatre derniers mois a eu un effet positif et doit être poursuivie de cette manière.

« L’UE ne réagira qu’à des actions fortes et nous devons souligner les défauts de ces propositions, puis prendre cet élan dans de nouvelles négociations – mais seulement après avoir déclenché l’article 16 du protocole d’Irlande du Nord. »

S’exprimant plus tôt, M. Sefcovic a déclaré : « Nous avons investi tant d’efforts pour négocier l’accord de retrait.

« En fin de compte, nous avons trouvé la solution sur laquelle nous nous sommes mis d’accord. Nous l’avons fait parce que je crois que nous partageons les mêmes objectifs de prospérité, de stabilité et de paix sur l’île d’Irlande. »

Il a ajouté : « J’espère que nous partageons le même objectif de faire en sorte que les entreprises et les habitants d’Irlande du Nord bénéficient du double marché.

« Vous ne pouvez pas avoir accès au marché unique avec la compétence de la CJCE. »