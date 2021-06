Brexit news: l’UE mettra fin aux menaces de guerre commerciale des saucisses pathétiques après la proposition de Frost | Politique | Nouvelles

in

Les eurocrates envisagent d’offrir plus de temps à Downing Street avant d’imposer un blocus sur les ventes de viandes réfrigérées en provenance de Grande-Bretagne dans la région. Cette décision intervient après que le ministre du Brexit, Lord Frost, a proposé de prolonger le délai de grâce de la bureaucratie de l’UE afin de créer “un espace de respiration pour que les discussions en cours se poursuivent”. Les responsables de l’UE avaient auparavant menacé d’imposer des droits de douane sur les produits britanniques alors que les relations transmanche atteignaient un nouveau creux dans la rangée concernant la mise en œuvre du protocole d’Irlande du Nord.

Les deux parties sont actuellement en pourparlers pour mettre fin au différend sur les contrôles commerciaux imposés par l’UE dans la province, mais Lord Frost a reconnu aujourd’hui que ces efforts faisaient peu de progrès.

Lord Frost a déclaré: “Nous avons demandé et suggéré à l’UE que la bonne voie à suivre serait d’accepter de prolonger le délai de grâce au moins pour un peu afin de fournir un peu d’espace pour que les discussions en cours se poursuivent et d’essayer de trouver des solutions et j’ai encore un peu d’espoir qu’ils soient d’accord.

« Cela semble être un point très étroit pour avoir un point de vue aussi puriste. Si nous ne pouvons pas nous mettre d’accord, nous devrons évidemment considérer toutes nos options.

« Il n’y a aucun risque que des saucisses Great British se retrouvent sur le marché unique. Nous ne savons pas que c’est arrivé et j’aimerais penser que quelqu’un nous l’aurait dit si c’était le cas. Il semblerait dommage de rendre cette négociation déjà assez complexe et tendue encore plus en étant puriste là-dessus.

La Commission européenne a nié avoir reçu une demande de prolongation du délai de grâce actuel sur les exportations de viande réfrigérée, qui expire le 30 juin.

Un porte-parole de l’exécutif européen a déclaré : “Je n’ai pas connaissance de telles demandes récentes”.

Mais des sources de l’UE ont indiqué qu’elles seraient disposées à soutenir une décision dans le cadre d’une nouvelle poussée de Bruxelles pour trouver des solutions pratiques au différend.

Un initié de l’UE a déclaré à Express.co.uk: “Nous ne sommes évidemment pas contre.”

Bruxelles stipulerait probablement que toute prolongation ne pourrait être accordée que si Downing Street adhère à un certain nombre de conditions strictes.

Les eurocrates sont déjà frustrés que les étapes précédemment convenues pour la mise en œuvre du correctif aux frontières post-Brexit n’aient pas été respectées.

La source a déclaré: “Nous avons accepté ce délai de grâce en décembre et il comprenait certaines conditions que le Royaume-Uni devait respecter. Nous sommes dans six mois et ils ont très peu fait pour respecter ces conditions. »

La présidente de la Commission européenne a déclaré qu’elle était “profondément convaincue” qu’une solution pourrait être trouvée et a promis d’être plus flexible.

Le rameau d’olivier a précédé une réunion avec le président américain Joe Biden.

Il a souligné que les disputes sur le Brexit ne devaient pas nuire au processus de paix du Vendredi saint.