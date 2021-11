Brexit news: l’UE punira la Grande-Bretagne en provoquant le chaos de Noël si Boris déclenche l’article 16 | Politique | Nouvelles

Le complot de punition de l’UE contre le Royaume-Uni a été dévoilé, au milieu des spéculations selon lesquelles les Britanniques déclencheraient bientôt l’article 16. On pense que Boris Johnson attend la fin de la COP26 pour déclencher l’article 16 et suspendre le protocole d’Irlande du Nord. Tom Parker, président de la Chambre de commerce britannique de l’UE, a expliqué que les hauts dirigeants de l’UE avaient déjà discuté d’un plan de représailles si le mécanisme du Brexit était invoqué.

S’adressant à Sky News, M. Parker a déclaré que les représailles de l’UE pourraient entraîner des conséquences « potentiellement majeures », telles que des problèmes avec la chaîne d’approvisionnement juste avant Noël.

Il a expliqué : « La position des dirigeants de l’UE est en train d’évoluer depuis un certain temps maintenant.

« Le Royaume-Uni a exprimé le droit ou indiqué qu’il serait prêt à prendre des mesures sérieuses, comme déclencher l’article 16.

« Il y a eu une inquiétude et une discussion importante sur les implications de cela, et sur ce que l’UE pourrait faire à son tour, si l’article 16 était déclenché.

« L’UE a plusieurs options sur la table, et cela fait l’objet d’un débat sérieux. »

JUST IN: John Major se plaint du label ‘Remoaner’ dans l’explosion de la BBC

L’animateur de Sky News, Trevor Phillips, a répondu: « À quel point ces options pourraient-elles être sérieuses? À quel point cela pourrait-il devenir chaud? »

M. Parker a déclaré: « Je pense qu’une option dont l’UE a discuté, ou du moins certains États membres ont proposé, est de résilier l’accord de commerce et de coopération.

« Ce serait l’option nucléaire.

« D’autres options qui s’offrent à eux consistent à imposer des droits de douane sur certains produits que le Royaume-Uni exporte.

La menace de l’article 16 survient alors que les pourparlers entre l’UE et le Royaume-Uni sont au point mort sur le protocole d’Irlande du Nord cette semaine.

Le leader travailliste Sir Keir Stamer a déclaré plus tôt ce matin qu’il ne pensait pas que la suspension de certaines parties de l’accord sur le Brexit de l’Irlande du Nord résoudrait le différend avec l’UE.

L’ancien Premier ministre Sir John Major a fait écho à cela hier, affirmant que le déclenchement de l’article 16 serait « colossalement stupide ».

Pendant ce temps, le Royaume-Uni pourrait attiser davantage les tensions en abandonnant trois grands programmes de recherche dirigés par l’UE si les relations continuent de se détériorer.

Un document divulgué dans The Telegraph montre que le Royaume-Uni est sur le point de se retirer des programmes scientifiques, satellitaires et nucléaires phares du bloc et de retirer à son tour 15 milliards de livres sterling de financement aux Européens.