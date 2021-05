Brexit news: l’UE rassemble les États pour punir Boris et bloquer le système de règlement des différends d’accès au Royaume-Uni | Politique | Nouvelles

La Commission européenne a publié une «communication» recommandant que le Royaume-Uni ne soit pas autorisé à adhérer à la Convention de Lugano. Les eurocrates soutiennent que l’accord est un avantage pour les membres du marché unique et ne devrait pas être étendu à la Grande-Bretagne après le Brexit. La Commission a déclaré: «Compte tenu de la décision du Royaume-Uni de quitter l’UE, de son marché unique et de son union douanière, ainsi que de sa décision d’avoir une relation plus distante avec l’UE qu’avec les pays de l’EEE-AELE, la Commission estime que l’UE devrait n’accepte pas la demande du Royaume-Uni d’adhérer à la Convention. »

La Convention de Lugano est un pacte transfrontalier qui détermine les tribunaux des pays compétents en matière de litiges civils et commerciaux.

Downing Street a exprimé son intérêt à adhérer à l’accord, qui n’est pas un traité de l’UE.

Le traité est signé par l’UE, l’Islande, la Suisse, la Norvège et le Danemark.

La Grande-Bretagne a renoncé à son adhésion à Lugano dans le cadre du processus du Brexit.

Dans sa communisation de quatre pages aux États membres, la Commission propose que la Grande-Bretagne rejoigne plutôt un ordre juridique alternatif.

Il dit: «Par conséquent, les Conventions de La Haye devraient fournir le cadre d’une coopération future entre l’Union européenne et le Royaume-Uni dans le domaine de la coopération judiciaire civile.»