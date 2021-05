Brexit News: l’UE réagit après que Lord Frost a lancé un avertissement sur le Brexit au bloc | Politique | Nouvelles

Cela survient alors que Lord Frost a tenu des réunions avec des groupes paramilitaires fidèles à la suite d’une série de manifestations tendues contre les réglementations commerciales du Brexit. Le protocole a été incorporé dans l’accord de retrait du Brexit pour aider à éviter une frontière dure sur l’île d’Irlande.

Mais il a laissé l’Irlande du Nord liée à une série de règles douanières et réglementaires de l’UE, les critiques affirmant qu’il créait effectivement une barrière avec la Grande-Bretagne en raison des contrôles effectués sur les marchandises en provenance du Royaume-Uni continental.

Le ministre du Cabinet et secrétaire d’Irlande du Nord, Brandon Lewis, a rencontré une délégation du Conseil des communautés loyalistes (LCC) pour discuter des préoccupations relatives au Brexit.

Downing Street a déclaré qu’il était important de “s’engager largement” avec les communautés d’Irlande du Nord.

Dans une déclaration ce soir, le porte-parole officiel du Premier ministre a déclaré: «Le gouvernement britannique rencontre régulièrement des groupes et des individus de toutes les parties de la communauté et il est important que nous entendions un large éventail de points de vue.

“Nous allons continuer à nous engager largement pour nous assurer que le gouvernement britannique est en mesure d’atteindre ses objectifs en Irlande du Nord.”

Un porte-parole du LCC a également déclaré qu’ils cherchaient à rencontrer le vice-président de la Commission européenne, Maros Sefcovic, “pour s’assurer qu’il comprenne comment l’accord de Belfast a été violé par le protocole”.

Lord Frost a exhorté l’Union européenne à adopter une “approche de bon sens et fondée sur les risques” pour le protocole d’Irlande du Nord, avertissant que la manière dont elle fonctionne actuellement n’était pas durable.

Cependant, les responsables de l’UE ont déclaré que les contrôles post-Brexit en Irlande du Nord étaient une conséquence de «la poursuite par Johnson d’un Brexit imprudent» et de l’accord qu’il a signé.

L’UE avait demandé au Royaume-Uni d’aligner ses règles sur les plantes, la sécurité alimentaire, la santé animale et l’environnement sur celles de l’Union européenne.

En retour, l’UE a déclaré qu’elle était disposée à faciliter les contrôles des marchandises entre la Grande-Bretagne et l’Irlande du Nord.

Mais les négociateurs britanniques ont rejeté la proposition et ont appelé le bloc à adopter une approche plus flexible sur les réglementations en matière d’importation de denrées alimentaires et de santé animale.

Les responsables ont déclaré que les «discussions» se poursuivraient pendant les «prochaines semaines», avec un autre responsable de la Commission, ajoutant: «Ce sera difficile, mais nous sommes déterminés à parvenir à un accord.»

Le commissaire européen au commerce, Valdis Dombrovskis, a cependant admis que Bruxelles avait «vu apparaître quelques difficultés précoces».

Il a ajouté: «Certains sont liés au retrait du Royaume-Uni du marché unique de l’UE, qui est une conséquence inévitable du type de Brexit poursuivi par le gouvernement britannique.

«D’autres questions concernent la mise en œuvre de l’accord, y compris le protocole d’Irlande du Nord.

«Pour résoudre ces problèmes, l’UE prévoit d’être pleinement orientée vers les solutions et de s’engager de manière constructive avec les autorités britanniques, en gardant une approche calme mais ferme.

«Je voudrais réitérer l’engagement de l’UE à faire fonctionner le protocole, et j’ajouterais que cela repose sur une action commune, par le biais des organes conjoints dans le cadre de l’accord de retrait.»