Brexit news: l’UE réprimandée par le député européen alors que la Grande-Bretagne du Brexit est “plus forte et plus saine” que le bloc | Royaume-Uni | Nouvelles

L’avertissement est venu de Marco Zanni, le chef du groupe Identité et démocratie au Parlement européen. L’eurodéputé italien a appelé l’UE à considérer le Brexit et la pandémie comme une opportunité d’apprendre de la Grande-Bretagne.

M. Zanni a exhorté Bruxelles à cesser de lutter contre le choix de la Grande-Bretagne de quitter l’UE et à plutôt prendre le Royaume-Uni comme exemple après le succès du déploiement de la vaccination.

S’exprimant aujourd’hui devant le Parlement européen, il a déclaré : « À mon avis, le prochain G7 est une opportunité fondamentale pour l’Union européenne, une opportunité d’écouter, une opportunité d’apprendre et une opportunité d’analyser certaines erreurs stratégiques que l’Union a malheureusement commises sur des questions très importantes et qu’il sera bon de corriger à l’avenir.

“Le premier thème est notre relation avec le Royaume-Uni et avec un pays qui, malgré ce qui s’est passé, doit encore être un pays dont nous avons beaucoup à apprendre.

« Le Royaume-Uni, qui accueillera ce forum, est un pays qui sortira plus fort et en meilleure santé que l’Union européenne de cette pandémie.

“L’économie tournera plus vite, la campagne de vaccination, contrairement à ce qui s’est passé ici, a été un succès et je pense que c’est une excellente occasion de enterrer la hache de guerre avec le Royaume-Uni pour accepter ce qui a été un choix des citoyens britanniques et renouveler un nouvelle coopération avec un pays qui est stratégique et très important pour nous.”

L’avertissement est intervenu avant les pourparlers entre le Royaume-Uni et Bruxelles visant à résoudre un différend en cours sur le protocole d’Irlande du Nord.

Les responsables britanniques et européens n’ont pas réussi mercredi à s’entendre sur des solutions pour faciliter le commerce post-Brexit avec l’Irlande du Nord et ont échangé des menaces dans une impasse qui pourrait assombrir un sommet international le week-end.

Depuis que la Grande-Bretagne a achevé une sortie tortueuse de l’UE à la fin de l’année dernière, ses relations avec Bruxelles se sont encore détériorées, les deux parties s’accusant mutuellement de mauvaise foi sur une partie de leur accord commercial qui couvre les mouvements de marchandises vers l’Irlande du Nord.

La dispute a été surnommée la “guerre de la saucisse” car elle affecte le mouvement des viandes réfrigérées de la Grande-Bretagne vers l’Irlande du Nord.

Aujourd’hui, il est passé à la vitesse supérieure, la Grande-Bretagne déclarant qu’elle pourrait à nouveau prolonger unilatéralement un délai de grâce pour l’introduction de contrôles sur certaines marchandises, et l’UE déclarant qu’elle pourrait faire avancer son action en justice, une étape qui pourrait se terminer par des tarifs et des quotas.

Le Premier ministre britannique Boris Johnson souhaite un sommet des sept plus grandes économies avancées du monde ce week-end dans un village balnéaire du sud-ouest de l’Angleterre pour présenter ce qu’il appelle la “Grande-Bretagne mondiale”.

Mais il pourrait recevoir un avertissement du président américain Joe Biden, qui, selon le journal Times, dira à Londres de respecter un accord avec l’UE qui a été conçu pour protéger un accord de paix de 23 ans en Irlande du Nord.

Lors de la dernière série de pourparlers, le ministre britannique du Brexit, David Frost, qui devrait également assister au sommet, a rencontré le vice-président de la Commission européenne Maros Sefcovic à Londres pour tenter de résoudre les différends concernant le protocole d’Irlande du Nord.

“Nous avons eu des discussions assez franches et honnêtes…

“Il n’y a pas eu de percées. Il n’y a pas non plus de pannes, et nous allons continuer à parler”, a déclaré Frost aux journalistes.

“Ce que nous devons maintenant faire, c’est trouver des solutions de toute urgence.”

Une source britannique proche des pourparlers a déclaré que toutes les options étaient sur la table s’il n’y avait pas d’accord, y compris Londres prolongeant un délai de grâce qui renonce aux contrôles sur les marchandises acheminées vers l’Irlande du Nord au-delà de la date de fin du 30 juin qu’il a fixée.

Sefcovic a répondu de la même manière, affirmant que l’UE envisageait de faire avancer sa contestation judiciaire contre les actions de la Grande-Bretagne en Irlande du Nord, ce qui pourrait entraîner un procès d’ici l’automne ou l’imposition éventuelle de tarifs et de quotas.