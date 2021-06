Brexit news: l’UE s’apprête à jeter l’Irlande sous le bus en déclenchant des plans de Brexit sans accord | Politique | Nouvelles

Les responsables irlandais ont l’impression que l’UE se prépare à les punir pour la décision du Royaume-Uni de quitter le bloc après qu’il a été signalé que les responsables de l’UE discutaient de la restriction de l’accès de l’Irlande au marché unique du bloc. Bruxelles et le Royaume-Uni se disputent le protocole du Brexit en Irlande du Nord, que la Grande-Bretagne refuse de mettre en œuvre car elle prétend qu’il met en péril le commerce entre l’Irlande du Nord et le reste du Royaume-Uni.

Alors que Bruxelles ne parvient pas à un accord avec le gouvernement de Boris Johnson, des responsables de l’UE ont déclaré à Politico que certains membres du bloc étaient prêts à dire à l’Irlande de mettre en œuvre ses plans d’urgence pour le Brexit sans accord.

Le plan limiterait l’accès de l’Irlande au marché intérieur afin que les marchandises entrant dans l’UE en provenance du Royaume-Uni via l’Irlande puissent être contrôlées dans l’État membre plutôt qu’à la frontière avec le Royaume-Uni.

Mais le plan suscite beaucoup d’inquiétude en Irlande.

Un diplomate de l’UE a déclaré à Politico : « C’est pourquoi ils [the Irish] sont tellement inquiets, car ils savent qu’ils pourraient devoir en payer le prix.

“Personne n’est prêt à dire que cela va avoir des conséquences directes pour l’Irlande pour l’instant, mais c’est un peu sous-entendu [implied]. “

Certains dans le bloc commencent à croire que cela pourrait être la seule solution à l’impasse du Brexit.

Mais une telle solution verrait l’Irlande être effectivement traitée par l’UE comme un pays tiers sur les marchandises.

Un autre responsable de l’UE a déclaré: “Les marchandises en provenance d’Irlande [into the EU] seraient contrôlés comme s’ils venaient d’un pays tiers.

Stephen Kelly, directeur général de Manufacturing NI, un groupe de pression pour les entreprises manufacturières d’Irlande du Nord, a déclaré à Politico que les responsables irlandais n’avaient pas encore trouvé de meilleure solution.

Mais il a prévenu : « Les chèques détruiraient à peu près tous les [Irish] ministres qui devaient les mettre en œuvre, et cela finirait le gouvernement.

« C’est un scénario apocalyptique en termes d’Irlande. Et pour certains de ces types de scénarios, vous ne construisez pas de contingence parce qu’ils sont tellement extrêmes et tellement au-delà de ce que vous accepteriez que vous ne prévoyez tout simplement pas pour cela.

Le ministre du Brexit, Lord Frost, exhorte l’UE à faire preuve de “pragmatisme et de bon sens” pour résoudre les différends persistants concernant la mise en œuvre de l’accord de retrait en Irlande du Nord.

Avant les pourparlers à Londres mercredi, Lord Frost a déclaré que les menaces de guerres commerciales et de poursuites judiciaires de Bruxelles n’aideraient pas les personnes et les entreprises d’Irlande du Nord aux prises avec “l’impact dommageable” que l’accord avait sur le terrain.

Son appel est intervenu après que le vice-président de la Commission européenne, Maros Sefcovic, a déclaré que l’UE agirait “rapidement, fermement et résolument” si le Royaume-Uni tentait de revenir sur ses obligations en vertu du protocole d’Irlande du Nord dans l’accord.

Cela est intervenu au milieu d’informations selon lesquelles la Grande-Bretagne est prête à agir unilatéralement pour retarder l’imposition de contrôles sur les viandes réfrigérées telles que les saucisses et les nuggets de poulet en provenance de Grande-Bretagne en provenance d’Irlande du Nord lorsque la “période de grâce” actuelle expire fin juin.

Dans une déclaration avant sa rencontre avec M. Sefcovic, Lord Frost a déclaré que le temps était compté pour trouver les “solutions pratiques” nécessaires pour permettre au protocole de fonctionner comme prévu.

Il a déclaré que la “priorité primordiale” pour les deux parties doit être la préservation du processus de paix en Irlande du Nord et il a appelé l’UE à faire preuve de la “flexibilité” nécessaire pour obtenir des résultats qui “bénéficient de la confiance de toutes les communautés”.

« Les entreprises britanniques choisissent de ne pas vendre leurs produits en Irlande du Nord en raison de lourdeurs administratives, les fabricants de médicaments menacent de réduire les approvisionnements vitaux et les viandes réfrigérées des agriculteurs britanniques destinées au marché d’Irlande du Nord risquent d’être totalement interdites. il a dit.

« De nouvelles menaces de poursuites judiciaires et de représailles commerciales de la part de l’UE ne faciliteront pas la vie des acheteurs de Strabane qui ne peuvent pas acheter leur produit préféré. Cela ne profitera pas non plus aux petites entreprises de Ballymena qui luttent pour s’approvisionner auprès de leur fournisseur en Birmingham.

« Ce qu’il faut, c’est du pragmatisme et des solutions de bon sens pour résoudre les problèmes tels qu’ils sont devant nous. Ce travail est important. Et il est de plus en plus urgent.

“Ce n’est qu’en faisant des progrès substantiels sur l’ensemble des difficultés que nous pouvons montrer aux habitants d’Irlande du Nord que le protocole peut fonctionner de manière pragmatique, proportionnée et durable – comme cela a toujours été prévu.”

Plus tôt, Downing Street a insisté sur le fait qu’il ne pouvait y avoir aucune justification pour empêcher la vente de viandes réfrigérées du reste du Royaume-Uni dans les magasins d’Irlande du Nord, tandis que le secrétaire à l’Environnement George Eustice a déclaré que la suggestion était “dingue”.

Cela est intervenu après que M. Sefcovic a évoqué la perspective d’une guerre commerciale – avec Bruxelles imposant des tarifs et des quotas sur les exportations britanniques – si le Royaume-Uni ne respectait pas ses obligations internationales en vertu du protocole.