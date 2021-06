Brexit news: l’UE s’apprête à offrir une série de concessions majeures pour mettre fin à la dispute sur NI | Politique | Nouvelles

in

Brexit : la loi “particulière” de l’UE critiquée par Eustice

Maros Sefcovic, le chef du bloc Brexit, se rendra demain à Londres pour des discussions de haut niveau avec Lord Frost. Le diplomate bruxellois offrira ce qu’il pense être huit concessions pour calmer les tensions sur le protocole de l’accord sur le Brexit afin d’éviter une frontière dure. Il dira à Lord Frost que l’offre de l’UE est suffisamment substantielle pour justifier que le gouvernement mette en œuvre le correctif aux frontières post-Brexit « de bonne foi ».

En ce qui concerne les médicaments, l’UE est prête à contourner ses propres règles afin d’assurer un “approvisionnement ininterrompu” aux autorités britanniques en matière de drogues pour l’Irlande du Nord.

Un responsable de l’UE a déclaré : « Ici, nous envisageons des solutions au-delà des flexibilités déjà inhérentes au droit européen applicable. »

Cette décision est considérée comme une énorme concession par le bloc, que Lord Frost a accusé de «purisme juridique» dans la dispute sur l’Irlande du Nord.

Dans une autre étape majeure, Bruxelles concèdera que les tarifs commerciaux et les quotas pour l’acier, jusqu’à 25 pour cent, ont frappé l’Irlande du Nord d’une manière qui n’était « ni prévue dans le protocole ni souhaitée ».

L’UE prévoit une série de concessions sur le protocole d’Irlande du Nord pour mettre fin à la rangée du Brexit (Image: GETTY)

Le vice-président de la Commission européenne, Maros Sefcovic, est le chef du bloc Brexit (Image: EbS)

Le responsable a déclaré: “Nous explorons actuellement des solutions qui garantiraient que les entreprises d’Irlande du Nord pourraient bénéficier du système de quotas de l’UE ou du Royaume-Uni.”

D’autres dérogations spéciales sont en cours d’élaboration par les eurocrates sur les passeports pour animaux de compagnie pour les chiens-guides entrant en Irlande du Nord depuis la Grande-Bretagne, ainsi que des règles simplifiées pour éviter le « marquage multiple » du bétail.

Un autre dispositif proposé par l’UE permettrait de réduire le coût des voitures d’occasion en révisant les taux de TVA avec le Trésor.

En outre, un examen conjoint pourrait être accéléré par l’Agence européenne de sécurité des aliments et les autorités britanniques sur les plantes à haut risque afin d’assouplir un certain nombre de restrictions douanières.

Le ministre du Brexit, Lord Frost, rencontrera Maros Sefcovic à Londres demain (Image: GETTY)

En retour, Lord Frost présentera des plans pour un accord vétérinaire entre le Royaume-Uni et l’UE, qui reconnaîtrait que leurs règles de sécurité alimentaire sont pratiquement les mêmes dans la plupart des domaines.

La propre offre de l’UE dans ce domaine, déjà rejetée par le ministre du Brexit, verrait 80% de tous les contrôles entre la Grande-Bretagne et l’Irlande du Nord éliminés par le Royaume-Uni s’alignant sur les règles de sécurité animale et alimentaire du bloc.

Malgré son offre apparente de concessions, Bruxelles menace également de riposter par des sanctions commerciales à moins que la Grande-Bretagne ne mette pleinement en œuvre le protocole d’Irlande du Nord.

Pour éviter une frontière dure, la zone reste essentiellement à l’intérieur du marché unique du bloc, ce qui signifie qu’un certain nombre de contrôles douaniers doivent être effectués sur les marchandises expédiées du reste du Royaume-Uni.

Cela a déclenché des tensions importantes dans la région, les syndicalistes craignant que leur place au Royaume-Uni ne soit menacée.

Un responsable de l’UE a déclaré: “Malheureusement, nous ne pouvons pas exclure que le Royaume-Uni choisisse la voie la plus conflictuelle.

“L’UE a été patiente mais la patience de l’UE s’épuise, et si cela continue, nous devrons considérer tous les outils et toutes les options qui s’offrent à nous.”

M. Sefcovic a insisté sur le fait que Bruxelles était prête à riposter contre toute mesure unilatérale prise par Downing Street pour alléger le fardeau du protocole sur les personnes et les entreprises d’Irlande du Nord.

Irlande du Nord : les syndicalistes manifestent contre les dispositions du Brexit

Le plus haut eurocrate a déclaré : « Si le Royaume-Uni prend de nouvelles mesures unilatérales au cours des prochaines semaines, l’UE n’hésitera pas à réagir rapidement, fermement et résolument pour s’assurer que le Royaume-Uni respecte ses obligations en matière de droit international. »

Avant les pourparlers, Lord Frost a déclaré: “Nous assistons à des turbulences politiques, avec la perte de la première ministre Arlene Foster, le changement de direction de l’UUP et les manifestations de rue. Et il y a des impacts réels sur les vies et les moyens de subsistance.”

Il a ajouté: “L’UE a besoin d’un nouveau livre de jeu pour traiter avec les voisins, un qui implique des solutions pragmatiques entre amis, pas l’imposition des règles d’un côté à l’autre et le purisme juridique.”