Brexit news : l’UE se serait effondrée sans accord, a admis le principal allié de Macron | Politique | Nouvelles

France : Clément Beaune évoque un “test pour l’Europe”

Le Dr Timothy Bradshaw a souligné les remarques de M. Beaune après que l’ancien négociateur de l’UE pour le Brexit a affirmé que la Grande-Bretagne serait confrontée à des risques “graves” si elle ne respectait pas l’accord signé en décembre 2020. S’exprimant au Sénat français en mars, M. Beaune, ministre français des Affaires européennes , a déclaré aux députés : « Ne romantisez pas le no-deal.

“Cela aurait conduit à l’effondrement et à la désintégration de l’Union européenne, alors que nous avons besoin d’une Europe solide sur le long terme.”

Le Dr Bradshaw, conférencier théologique et ecclésiastique anglican et contributeur régulier du site Web Briefings for Britain, a déclaré à Express.co.uk : « Les avertissements de Barnier doivent être considérés dans ce contexte.

« Ils sont terrifiés à l’idée que l’article 16 mette fin au commerce WA TCA et NIP et à l’OMC.

«Ils ont un excédent commercial de 95 milliards et les tarifs le dévasteraient.

« Fondamentalement, l’UE met tout en œuvre contre le Royaume-Uni pour l’empêcher de déclencher l’article 16 du PIN et ainsi de ne pas respecter les conditions de l’OMC.

“Comme le dit le Sénat français, cela pourrait détruire complètement l’UE et perdre les gains énormes qu’elle a tirés de l’accord sur le Brexit.

« Par conséquent, Barnier et Coveney, etc., menacent continuellement le Royaume-Uni de s’en tenir à cet accord épouvantable. L’excédent commercial de l’UE de quelque 90 milliards de livres sterling serait soumis à des droits de douane, les pêcheries retourneraient au Royaume-Uni – et plairaient aux pêcheurs écossais.

“Une frontière intelligente normale entre l’Eire et NI devrait être corrigée rapidement. C’est ma lecture de cette situation.”

S’adressant à Euronews hier, M. Barnier a déclaré : “Je suis convaincu que ce grand pays respectera leur signature, même s’il y a des intentions que j’ai du mal à comprendre.

“Parce que si vous regardez les choses en perspective, le plus important pour les Britanniques est de maintenir un marché de 450 millions de consommateurs avec un grand voisin.

“S’ils remettent en question leur signature, ce serait grave pour la confiance dont nous avons besoin.”

M. Beaune est revenu sur le sujet du Brexit le mois dernier à la suite de l’affirmation controversée de M. Macron lors d’une conversation avec Boris Johnson au sommet du G7 selon laquelle l’Irlande du Nord ne faisait pas partie du Royaume-Uni.

M. Beaune a déclaré à la radio Europe1 : ” M. Johnson pense que vous pouvez signer des accords avec les Européens et ne pas les respecter et que l’Europe ne réagira pas. C’est un test pour l’Europe.

“Je dis au peuple britannique, les engagements du Brexit doivent être respectés.

« Si ce n’est pas le cas, des mesures de rétorsion pourraient être prises. »

Se référant spécifiquement au protocole d’Irlande du Nord, le nouveau chef du DUP, Sir Jeffrey Donaldson, a déclaré hier que les relations de la région avec la Grande-Bretagne et la République ont été endommagées par le mécanisme visant à empêcher une frontière dure sur l’île d’Irlande, ce qui, selon les syndicalistes, a entraîné un bordent la mer d’Irlande.

Il a déclaré à Sky News: “Au cœur de l’accord de Belfast ou du Vendredi saint se trouvent nos trois ensembles de relations, et il existe un équilibre très délicat au sein de cet accord quant à la façon dont ces relations sont gérées.

“L’une des relations clés est celle entre l’Irlande du Nord et la Grande-Bretagne.

“L’accord est très clair. Le principe du consentement protège les droits du peuple d’Irlande du Nord à déterminer son statut constitutionnel.”

Sir Jeffrey a ajouté: “Lorsque vous nuisez à l’une de ces relations, vous les nuisez à toutes par extension.

“C’est exactement ce que nous avons vu se produire parce que notre relation avec la Grande-Bretagne a été compromise par ce protocole.

“De même, nos relations avec la République d’Irlande ont été compromises, et elles ont en effet sapé et déstabilisé les relations au sein même de l’Irlande du Nord.

“Nous avons vu cela même dans nos rues. Il est donc impératif pour nous tous que nous résolvions ces problèmes.”